Deco, crítico con el VAR: "Ha empeorado la situación"

Anderson Luis de Souza, más conocido como Deco, atendió a SPORT aprovechando la semana limpia que afronta el FC Barcelona, un período de tranquilidad que invita a la reflexión. Más allá de cuestiones de actualidad, el Director Deportivo del conjunto azulgrana también dejó varias reflexiones más personales. Una de ellas, relacionada con el arbitraje. El luso-brasileño se mostró crítico con el VAR e incluso aseguró que "la situación empeoró" desde la implementación del videoarbitraje.

¿El 'caso Negreira' ha sido la excusa para perjudicar al Barça desde muchos estamentos? ¿O no siente que se hayan acumulado demasiados errores arbitrales en los últimos meses?

Los errores arbitrales siempre han existido, porque es algo humano. Lo único que no acabo de tener claro es en qué está ayudando el VAR. ¿Qué mejoró? Seguramente algunas cosas sí, pero seguimos con las polémicas... Me da la sensación de que el VAR empeoró la situación: hay más discusiones, más debates, más sospechas... Hay una serie de cosas más complicadas. Hay que abrir un debate sobre este tema. En teoría tiene que ser algo para mejorar, pero no acabo de ver hasta dónde ayuda. Es cierto que hay una parte de interpretación y eso siempre será difícil. En otros deportes está claro, pero aquí depende de la intensidad. A nosotros nos expulsan a Fermín y dos días antes hubo una entrada dura a Pedri. ¿Hasta qué punto el VAR interviene? No hablo ya como director deportivo, sino como espectador. A veces tengo dudas de qué ha mejorado el VAR.

Déjeme que le pida reflexión también sobre otras cuestiones más personales. El próximo mes de abril alcanzará los 100 partidos como director deportivo azulgrana. Durante este tiempo ha vivido momentos mejores y momentos peores. ¿Siente que se fue injusto con usted en verano?

Intento no estar pendiente de lo que se escribe o se dice, pero es difícil porque siempre alguien te envía un mensaje y te dice: "¡Mira que dicen de ti!" Escapar de este mundo no es posible, y no me preocupa estar expuesto. Es como si eres entrenador, te van a criticar. Lo que me preocupa y no permitiré es que mientan o inventen. O ir a temas personales. Pero todo lo que sea de mi trabajo, que lo critiquen es normal. Es parte del fútbol. Solo faltaría que yo viniera al Barça y pensara que la gente no pudiera criticar mis decisiones. El problema es que muchos no lo hacen de forma imparcial o correcta.

Y una más. ¿El día a día y el ruido constante de este transatlántico que es el Barça consume y agota tanto como dicen?

(Risas). Es intenso, pero no es que te consuma. Pero por eso es el Barça. No puedes querer solo la parte 'buena' de estar en un club como el Barça. Es todo un 'pack' y bienvenido sea.