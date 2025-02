Deco: "Creo que Araujo seguirá, quiere ser parte de esto"

Uno de los nombres propios de este mercado de fichajes invernal ha sido el de Ronald Araujo. El central del FC Barcelona parecía tener decidido poner punto y final a su etapa en la capital catalana y su acuerdo con la Juventus de Turín estaba a punto de caramelo. No obstante, el uruguayo acabó declinando la opción italiana y apostó por seguir vistiendo la camiseta blaugrana.

De hecho, hace unas semanas, Araujo firmó su renovación con el Barça hasta el 30 de junio de 2031. Las conversaciones que el defensa mantuvo con Deco, director deportivo de la entidad blaugrana, acabaron llevando a buen puerto las negociaciones y provocando que el '4' culé estampase su firma en un nuevo contrato.

En una entrevista con SPORT, el ejecutivo portugués explicó cómo transcurrieron las negociaciones, pero se sitúa en un segundo plano: "No lo convencí". Empatizando con el futbolista, el director deportivo comentó: "A veces, un futbolista pasa por momentos en su carrera, a veces tienes dudas, de si estás en el proyecto correcto. Ronald quería sentir si podía ganar, si podía pelear por cosas importantes. No solo él. Yo me pongo en el lado del futbolista y no me veo estando en el Barça sin ganar títulos. Yo quería estar en un equipo ganador. Le dije que se equivocaba marchándose en enero porque este equipo de aquí a final de temporada demostrará que puede pelear por cosas importantes. Nosotros nunca hemos querido venderlo y la decisión al final ha sido del jugador. Queremos jugadores que quieran triunfar en el Barça", argumentó.

Ahora falta por ver si el compromiso del charrúa es firme hasta que finalice la presente temporada o si también se alarga más allá de verano. Preguntado por SPORT si ve a Araujo en el Barça el próximo curso, Deco respondió: "Creo que sí. La sensación que tenemos es que este equipo va a estar peleando por cosas importantes en los próximos años y el futbolista quiere ser parte de esto".