Deco contacta con el Oporto por el central Jakub Kiwior

Nuevo nombre como posible fichaje del Barça en el eje de la defensa. El club blaugrana estaría muy interesado en la incorporación del central zurdo del Oporto, Jakub Kiwior, futbolista de perfil zurdo y que ha completado una buena temporada en el club portugués. Según 'Meczyki', el director deportivo del Barça, Deco, ha contactado ya con el presidente del Oporto, André Villas Boas para conocer las condiciones de la operación. Deco ha seguido al futbolista polaco en numerosos partidos esta temporada y le habría elegido como una de las posibles apuestas asequibles en el caso de que deba actuar para reforzar la defensa.

Kiwior, internacional por Polonia, ha sido un auténtico trotamundos del fútbol, aunque se formó en el 2023 llegó al Arsenal procedente del calcio italiano. Este pasado verano fue cedido al Oporto con una opción de compra prácticamente obligatoria por unos 17 millones de euros y su tasación actual es de unos 27 millones de euros, aunque el club portugués necesita vender y también estaría interesado en algún futbolista del Barça como sería el caso del sueco Bardghji, jugador que podría salir del club para tener más minutos lejos del Camp Nou.

Oporto y Barça ya han realizado algunas operaciones en los últimos años como el traspaso de Nico González, que acabó reportando mucho dinero a los dos equipos tras su éxito en Portugal. El club blaugrana se había interesado anteriormente en Alessandro Bastoni, pero las altas peticiones del Inter hicieron imposible la operación. Han surgido varias opciones, pero todo dependerá de cómo evolucione el mercado ya que el Barça está priorizando toda la inversión en posiciones ofensivas con Rashford y un delantero centro.

Kiwior lo ha jugado prácticamente todo con el Oporto y puede formar tanto en la posición de central zurdo, como de lateral. El cuerpo técnico del Barça tendría muy buenos informes profesionales del jugador, aunque por ahora, no hay nada en firme.