Deco 'congela' por ahora el fichaje de Jonathan Tah: "Si tenemos cuatro centrales..."

El Director de Fútbol del FC Barcelona, Deco, atendió en exclusiva a SPORT para charlar largo y tendido sobre la situación del conjunto azulgrana, que afronta el tramo decisivo de la temporada en buena situación para acabar levantando títulos. Aunque todavía quedan meses para verano, la 'obligación' del luso-brasileño es ir perfilando la que podría ser la plantilla del próximo curso. Uno de los que más ha sonado para reforzar la zaga es Jonathan Tah, que acaba contrato con el Bayer Leverkusen. Como ya explicó este diario, la continuidad de Ronald Araujo deja en 'stand by' -que no descarta, ni mucho menos- la encarrilada incorporación del central teutón.

Se ha hablado mucho de Jonathan Tah. ¿Si Araujo sigue, la plantilla estará cubierta a nivel de centrales?

Lo que toca ahora es tranquilizarse un poco tras el mercado. Hay que tocar con los pies en el suelo, analizar lo que nos pasó, las dificultades que hemos tenido, si las vamos a tener en el futuro o no, y qué podemos hacer. Sabemos el equipo que tenemos hoy, hay muchas cosas que cambian, como por ejemplo el caso de Eric García. Hay muchas variables que nosotros no controlamos, pero la idea está ahí y sabemos lo que queremos. Si la pregunta se refiere a si tenemos cuatro centrales, será difícil traer algo, es verdad.

¡Hablando de fichajes, vaya uno que hizo usted con la incorporación de Julio Tous y su equipo de preparadores físicos! El equipo vuela sobre el césped.

Cuando llegué al Barça como jugador, en 2004, lo que más me impresionó era que entrenábamos a un nivel que yo no había visto nunca. Con Mourinho entrenábamos a un nivel muy alto, pero en el Barça vi cosas que ni 'Mou' tenía. Y no hablo del entrenador, sino que había gentre de alto nivel. Cuando llego aquí como director deportivo, me encuentro a un Barça sin estas diferencias, sin estas figuras que siempre han sido un poco la historia del club.

Nuestra idea fue la de intentar traer otra vez esta calidad de trabajo en el día a día para que el futbolista esté mejor y contento. Tanto a nivel de los fisioterapeutas como de los preparadores físicos, entrenamiento de gimnasio... Es algo que yo no domino pero mi sensación es que estamos mejorando. Hay un equipo de trabajo importante que el entrenador aceptó desde el minuto 1 y está contento. Lo más importante es el trabajo del día a día, el trabajo de verdad, hacer las cosas bien, con criterio y con una idea clara de lo que buscas. Si trabajas bien suben mucho las posibilidades de tener éxito.

El Barça está atento al mercado de jugadores libres y también al de jóvenes promesas, como Ibrahim Diarra. ¿Qué importancia tiene el 'scouting' para luchar contra el dinero de la Premier League?

Tienes que saber realmente lo que tienes comparado con lo que hay fuera. El objetivo es tener jugadores de alto nivel, ese es el gran deseo de cualquier club, y creo que lo estamos consiguiendo. Y después hay un trabajo de la formación, cada vez es más difícil mantener jugadores. No está solo Arabia Saudí, sino que a los 16 años ya vienen a buscarte jugadores. Menos mal que el 'Brexit' ayudó un poco. Es más fácil convencer a un joven, a sus agentes o a su família a los 16 años... Hay una prisa que se ha creado por bien, porque nosotros tenemos a jóvenes en el primer equipo. Los jugadores y sus famílias son ahora más ansiosos y esto no va así, hay un trabajo de gestión por detrás. El trabajo de 'scouting' es una parte del fútbol importantísima. No es solo encontrar jugadores. Hoy casi todo el mundo trabaja al mismo nivel, para mí es más trabajar a nivel de lo que necesitas a día de hoy y lo que puedes necesitar dentro de uno o dos años y tener una proyección de lo que buscas. Identificar a un jugador no es el trabajo, porque si no lo necesitas o no tienes una dirección, no sirve para nada. Aquí se está trabajando bien y la gente está involucrada.