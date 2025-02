Deco confirma a SPORT la demanda contra Víctor Fort

En la entrevista con SPORT, el director deportivo del Barça, Deco, confirma que ha presentado una demanda contra Víctor Font, excandidato a la presidencia del Barça en las pasadas elecciones y líder del grupo ‘Sí al Futur’, con el que se piensa volver a presentar a las próximas.

Lo ha hecho por las palabras de Font respecto al fichaje de Vitor Roque. El excandidato aseguró hace unos días que a él no le había llegado, pero Deco dice que está ya en el juzgado. “Yo no sé su dirección, es el tribunal el que se la tiene que hacer llegar. No vale todo en el mundo del fútbol", empezó diciendo.

"Que quede claro que la querella es a nivel personal, no tiene nada que ver con el club ni con política. Ni él, ni nadie va a asegurar que yo me he beneficiado de una cosa que es mi trabajo. No lo voy a permitir, pero es un tema mío personal. Esto quiero que quede muy claro”, explica el brasileño.

Las palabras de Font que molestaron a Deco

Font llegó a poner el ejemplo de Vitor Roque como operación dudosa desde que Deco se convirtió en el responsable de la dirección deportiva. "Deco ofreció a Vitor Roque cuando Mateu Alemany y Jordi Cruyff estaban a la dirección deportiva. Cuando se van y entra él, es la primera operación que hace", señaló.

Unas insinuaciones que molestaron mucho a Deco. Hasta el punto de que se planteo la posibilidad de demandar al que fuera candidato a la presidencia del FC Barcelona. Una opción que finalmente, tal y como aseguró a SPORT, ha llevado a cabo.