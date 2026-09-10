Deco lo tiene claro: "No hay discusión sobre el Balón de Oro para Lamine"

Deco fue el protagonista en el programa 'El Món a RAC1', donde protagonizó una extensa entrevista comandada por Jordi Basté, en la que repasó la actualidad barcelonista. El director deportivo fue preguntado sobre el Balón de Oro, justo cuando en Madrid se ha iniciado una campaña a favor de Kylian Mbappé, y consideró que sería de justicia que el trofeo recayera en las manos de Lamine Yamal.

Sobre el de Rocafonda, Deco apuntó que "es el candidato a ganar el Balón de Oro. Por todo lo que ha hecho por el Barça, ha ganado el Mundial con la selección, cabe recordar que llegó al Mundial con una lesión y fue creciendo". El luso insistió en que "la temporada pasada fue clave, el mejor de la Liga, no veo ninguna duda en estas tema. Cada uno defiende lo suyo, pero a mí me gusta el fútbol, cuando ganaba Leo era el mejor. También hubo la época de Andrés, Xavi. Ahora no hay discusión con Lamine”.

Lamine Yamal celebra su gol de falta ante el Feyenoord / Alberto Estévez / EFE

En este sentido apuntó también otro nombre del FC Barcelona, como es Pau Cubarsí de quien dijo que “es el Lamine de los centrales, el talento más impresionante que hay. Su evolución es tremenda. Ha crecido y ha sido un líder. Un delantero puede cometer algún error, pero un central no se puede equivocar y Cubarsí no lo hace”.

En su línea de hablar claro también consideró “un escándalo mundial" que no estén Pedri y Raphinha entre los 30 candidatos al Balón de Oro: "No lo entiendo, a mí me pasó como jugador, los premios individuales son injustos. Pedri, por talento, no por ganar cosas, debería estar, como Raphinha, es difícil que no estén”.

Fair-play y temas médicos

Deco tocó muchos palos. Uno es el del fair-play para la próxima temporada y apuntó que "estamos en septiembre, el fútbol es muy largo, todo es intenso. Hacer el planteamiento del año que viene... es muy pronto. Yo no paro, ya pienso en el año que viene. Pero no es momento de hablar de esto. Las decisiones se toman pensando en presente y futuro".

Tampoco quiso entrar en la polémica por la decisión de De Jong de no pasar por el quirófano: "Los temas médicos son privados". Solo dejó la pincelada de que "nuestro doctor consultó a los médicos, él también habló con su gente de confianza. No se operó la temporada pasada y le fue bien. La llegada de Rodri no condiciona nada" y aclaró que "no podía haber ofertas para un jugador que debía estar parado tres o cuatro meses”.

De Jong debe ver todavía los partidos desde la grada / Dani Barbeito

Quién sí pasó por el quirófano en verano fue Rodri, aunque matizó que "era una cosa muy fácil, que le molestaba en el día a día a la hora de sentarse, no afectaba a su carrera deportiva". El rendimiento del ex del City así se ha puesto de manifiesto en este arranque con el Barça.

El puesto del '9'

Sobre el puesto de delantero centro reflexionó que “la discusión de 9 en el fútbol es bastante larga. Hay Harry Kane, Haaland y el mejor de todos que era Robert Lewandowski. También hay pocos así, como Luis Suárez. En mi época, el mejor fue Samuel Eto’o que no era un 9 puro, tipo Raphinha, que no para. El París lleva dos años ganando la Champions sin un 9 de este perfil puro. Condiciona tu forma de jugar”.

Del inicio de temporada dijo que "no esperaba quizá ganar de tantos goles", si bien tenía buenas sensaciones: "Estaba seguro que empezaríamos fuertes por lo que veía en los entrenamientos y el ambiente que tenemos".

Lewandowski sigue marcando goles en Chicago / Kenneth Fernández / EFE

El gran rival apunta a ser el Real Madrid, sobre el que le dedicó elogios. "El Madrid tiene un gran entrenador, con él que viví muchas cosas juntos en el Oporto. Le deseo suerte, menos contra nosotros. Tiene un nivel muy alto y será un equipo difícil”.

En cuanto al próximo parón de dos jornadas por la nueva ventana FIFA, Deco dijo que era un tema delicado y que "entendía" que los seleccionadores quieran llevar a los mejores. En el caso de España puntualizó que "hablamos con Karanka, es una gran persona, nos intercambiamos información".