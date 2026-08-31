Deco centra todos sus esfuerzos en el último fichaje

Tras cerrar el fichaje de Gabriel Jesus, el Barça centra ahora sus esfuerzos en incorporar un central zurdo en esta recta final de mercado. En la previa del duelo ante el Rayo, Hansi Flick reconoció que Deco seguía trabajando para completar la plantilla. En ese momento, todas las miradas apuntaban precisamente a la defensa, después de la semana del "Julián o nadie", pero el director deportivo sorprendió a todos con el fichaje exprés del delantero brasileño.

La llegada de un central zurdo ha sido uno de los grandes debates dentro del club durante todo el verano. Hace unos meses, su fichaje parecía una de las grandes prioridades de cara a esta temporada. Incluso había un nombre que parecía tener un pie en el Barça: Alessandro Bastoni. Sin embargo, la hoja de ruta de la dirección deportiva acabó tomando otra dirección.

Sobre todo, por la posición de Flick. El técnico alemán está convencido de lo que le ofrece Gerard Martín en esa demarcación y, además, existían dudas sobre el encaje de Bastoni en la propuesta del Barça, especialmente por las exigencias de jugar con una defensa adelantada.

A este escenario hay que añadir una pieza más: la figura de Álvaro Cortés. El canterano inició la pretemporada con el primer equipo y parecía que podía quedarse como uno más en la dinámica de Flick, pero hace unos días optó por una salida. Hubo dos motivos principales: consideraba que no tendría demasiadas oportunidades y, además, era consciente de que el club se estaba moviendo en el mercado para incorporar a un central zurdo.

Proyectos de futuro

Una búsqueda que entrará ahora en sus horas de mayor intensidad. Todo apunta a que el Barça busca un perfil con proyección: un central joven que pueda convertirse en una apuesta de futuro. De momento, el club ya cerró este lunes la incorporación de Mikael Baza, un central de 16 años, que llega con ficha del juvenil B. En clave primer equipo, el neerlandés Ruud Nijstad, de 18 años, es uno de los que más gustan.

Tampoco se puede descartar que Deco vuelva a sorprender a todo el mundo, como en las últimas horas con Gabriuel Jesus, y esté trabajando en un tapado que no ha salido en los medios. Nijstad es un central zurdo de gran envergadura —mide 1,95 metros— que ha irrumpido rápidamente en el primer equipo del Twente. Destaca como un proyecto de defensa moderno, con capacidad para jugar y construir desde atrás, aunque todavía se encuentra en una fase muy inicial de su carrera. Por características, su perfil recuerda al de Dean Huijsen y, en más de una ocasión, ya ha hecho algún guiño al Barça, reconociendo que le gustaría jugar junto a Pau Cubarsí.

"Jugar en el FC Barcelona y formar una pareja de centrales con Cubarsí sería, por supuesto, el objetivo definitivo. Pero primero quiero seguir desarrollándome en el Twente. Aquí todavía tengo muchísimo que aprender", aseguró el joven central el pasado mes de julio.

El interés del Barça por Nijstad no es nuevo. Deco y Joao Amaral llegaron a viajar en dos ocasiones para reunirse con los representantes del jugador, un detalle que refleja el interés que despertaba su perfil dentro de la dirección deportiva. Los informes eran positivos y se le considera un central con buenas condiciones y un enorme margen de crecimiento pese a su juventud. Otro de los jóvenes centrales que el Barça sigue de cerca es Jorge Salinas (Racing), pero hasta ahora el club ha azulgrana ha descartado pagar su cláusula (16 millones) y el Atlético también está detrás de su fichaje.