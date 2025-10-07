Deco, sobre el 'caso Lamine': "Es un tema que va mucho más allá"

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, ha restado importancia al conflicto entre el club blaugrana y el seleccionador español, Luis de la Fuente, por la convocatoria de Lamine Yamal para los partidos de clasificación para el Mundial contra Georgia y Bulgaria que la ‘Roja’ disputará en el parón de selecciones de octubre.

En una entrevista en el ‘Tot Costa’ de ‘Catalunya Ràdio’, Deco ha opinado que “en el fútbol y en la vida nos tenemos que poner al lado del otro para entender las cosas” y que “es normal que Flick se enfadara” cuando Lamine regresó de la última convocatoria con molestias en el pubis y “que el seleccionador, que quiere ganar todos los partidos y clasificarse para el Mundial, convoque a los mejores futbolistas posibles”.

“Yo no estoy en el día a día de la selección. Imagino que tratan bien a los jugadores como lo hacemos nosotros. Para mí, es un tema fácil: en la vida nos tenemos que poner al lado del otro para entender las cosas. Si soy Flick y Lamine viene lesionado, es normal que me enfade; si soy el seleccionador y viene un futbolista que está jugando, lo pondré para ganar. Hay que analizar las cosas, pero a veces fantaseamos demasiado. Es un tema y un conflicto que va mucho más allá de Lamine”, ha reflexionado Deco.

Según su punto de vista, el calendario es demasiado feroz y no tiene en cuenta la salud de los jugadores. “Tener 10 fechas de selección al año es un drama para los equipos, para los jugadores y para su gestión física. Hay que hacer algo, es un drama en general. Además, ya no hay partidos amistosos de selecciones casi. Me pongo en la piel de los seleccionadores, que se juegan su cargo, y los entiendo. Quieren tener a los mejores para ganar y clasificarse”, ha argumentado.

El responsable deportivo barcelonista ha explicado que el club no envío ningún informe del estado físico del genio de Rocafonda “hasta que decidimos que no jugaría contra el Sevilla”. “Lamine vino con sobrecarga en el pubis de la última concentración. Intentó recuperarse y encadenar una secuencia de partidos a su mejor nivel, sin molestias. La cosa no fue tan bien. Jugó contra la Real Sociedad y jugó los 90 minutos contra el PSG a una intensidad muy alta. Tras el partido, Lamine seguía sufriendo. Teníamos que pensar en él y en nosotros y, junto con el departamento médico, se decidió que no jugaría contra el Sevilla”, ha relatado.

“Nosotros hacemos las cosas como las tenemos que hacer: Lamine sigue con molestias, no está bien, tomamos una decisión y se hace un comunicado médico”, ha insistido.