Deco sobre el caso Julián Álvarez: "Hemos hecho las cosas bien"

El director deportivo del FC Barcelona Deco de Souza expresó por primera vez su postura sobre el caso Julián Álvarez, el culebrón del último mercado de verano en el que el club azulgrana intentó fichar al delantero argentino pero se encontró con una virulenta oposición por parte de los dirigentes del Atlético de Madrid, quienes únicamente aceptaban un traspaso a una entidad que no feura la barcelonista. Deco concedió una entrevista al programa 'El Món a Rac1' dirigido por Jordi Basté y allí desgranó la actualidad deportiva en clave blaugrana, desde el buen momento deportivo del equipo de Hansi Flick hasta los nombres propios del mercado de fichajes barcelonista.

Era inevitable que Julián Álvarez fuera uno de los protagonistas de la conversación despuués de los meses de polémica a causa del interés del Barça y la dura reacción del Atlético. En un primer momento, Deco se limitó a exponer la posición negociadora blaugrana. "Tenemos las informaciones que tenemos. Hemos hecho las cosas bien. Lanzamos una oferta y no hubo contestación. Se ha hablado más por la prensa. Hablamos con ellos de forma respetuosa. Nos dijeron desde siempre que no lo querían vender. No se puede estar sacando el mismo tema siempre. Hay mucho más tema de presión social que realidad. No hay más vueltas a esto".

Deco fue contundente cuando le cuestionaron directamente si el Barça le había pedido a Julián que mostrara publicamente su deseo de dejar el Atlético mientras participaba en el Mundial 2026: "No", fue su respuesta.

Deco también intentó no abrir nueva polémica al valorar las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín tras el sorteo del calendario de la Champions 2026/27 en las que acusó gravemente a los dirigentes del Barça y los descalificó con adjetivos que llegaron al insulto.

"No puedo decir mucho más de lo que es la realidad. Hemos hecho una oferta formal y correcta. Yo puedo decir de lo mío, no puedo hablar qué pactos habían (entre el Atlético y Julián Álvarez). Yo puedo hablar de mi caso como jugador, el presidente del Porto Pinto da Costa no me dejó marchar al Barça. Me dijo que me quedara un año y al siguiente podía ir dónde quisiera. Me quedé y la opción que tenía era jugar bien y esperar al otro año. Un años después tenían la oferta del Chelsea, que pagaba más, pero yo quería ir al Barça, y Pinto da Costa me dijo que yo iba a ir a dónde quisiera y fui al Barça".

Deco negó que la oferta del Barça fuera pagar en seis plazos. "No, cuando hicimos la oferta fue para pagar en tres temporadas, como hacen el resto de clubes. ¿Incluso hay algunos que a nosotros nos pagan en cinco!", bromeó.

Y para zanjar la cuestión, aseguró que él no tiene problemas con su homólogo en el Atlético, Mateu Alemany: "Yo no tengo ningun problema con Mateu, no sé sí él lo tiene hacia mí porque yo no le he hecho nada. Hemos compartido un tiempo trabajando juntos en el Barça. ¿Si hemos hablado por Julián este verano? Él no me ha contestado sobre las propuestas que le hicimos por Julián".