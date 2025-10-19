Deco carga contra el arbitraje y se defiende del caso 'Lamine-PSG'

Este domingo está siendo un día ajetreado en Can Barça con la Asamblea de Socios Compromisarios. Entre muchos protagonistas y temas por tratar, uno de los grandes protagonistas del día ha sido Deco.

El director deportivo del club azulgrana fue uno de los encargados de tomar la palabra en la Asamblea y posteriormente habló con la prensa para tocar algunos temas de actualidad. Uno de ellos, el arbitraje.

Los azulgranas terminaron muy enfadados con Gil Manzano en el duelo ante el Girona. El colegiado extremeño expulsó a Hansi Flick, anuló un muy polémico tanto a Cubarsí y no señaló un posible penalti sobre Marcus Rashford por un codazo de Vitor Reis.

"Hay cosas que están demasiado rigurosas contra nosotros"

"Me quedo con que con el Barça siempre es más complicado, pero también te da más satisfacción; siempre estamos remando mucho contra muchas cosas, pero no vamos a estar aquí quejándonos y no será ninguna excusa cualquier resultado que haya contra el Madrid. No entraremos en estas polémicas, pero hay cosas que están demasiado rigurosas contra nosotros; también nos pasó contra el Sevilla. Necesitamos jugar mejor, recuperar jugadores; es lo que nos toca, así fue la temporada pasada y así debe ser esta", explicó Deco.

Hansi Flick, contra el Girona / EFE

Una de las polémicas más grandes en el derbi catalán fue la expulsión de Hansi Flick por doble amarilla. El entrenador azulgrana vio la primera por protestar los cuatro minutos de añadido y la segunda fue bastante rigurosa por continuar con la protesta. El club azulgrana recurrirá para que el alemán se pueda sentar en el banquillo en el Bernabéu. El director deportivo confirmó que intentarán defender a los suyos: "No estuve con los abogados, pero sí creemos que el míster dijo que no había insultado y creo que hablaba con Frenkie; seguro que tenemos que recurrir porque hemos visto este año algunas cosas distintas; al final, el rigor contra nosotros siempre va mucho más al límite y haremos lo que haga falta a nivel jurídico, lo haremos, por supuesto, para defender a nuestro entrenador".

"Hay que dejar tranquilo a Lamine"

Lamine volvió al once ante el Girona tras sus últimas molestias en el pubis. El canterano lo intentó, pero no terminó de estar acertado y Flick lo cambió en el minuto 60 juntamente con Pedri para no cargarlos de demasiados minutos a pocos días del clásico.

"Lamine está en el contexto de un equipo; el año pasado el contexto fue el equipo. Muchas veces la gente tiene tendencia a individualizar los temas, pero es el equipo el que gana. Fuimos superiores a los rivales para ganar títulos con jugadores diferenciados como Lamine, Raphinha, Pedri, todos los que tenemos… Lamine es muy maduro, un jugador diferencial y que puede marcar una generación. Hay que dejarlo tranquilo; es normal que haya más tensión sobre Lamine, pero lo vemos como un jugador normal, un chico de 18 años disfrutando del fútbol. Le ha tocado antes, contentos porque es jugador del Barça", apuntó el director deportivo sobre la perla culé.

Lamine Yamal en acción / Valentí Enrich

Tras el partido ante el PSG, salieron informaciones que apuntaban a que Deco habría frenado a Flick para que no sentase a Lamine por haber llegado tarde. El alemán se defendió y negó totalmente estas informaciones en rueda de prensa, mientras que el director deportivo siguió la misma línea y criticó duramente este tipo de noticias: "Intento hacer las cosas correctas; cuando alguien se dedica a una noticia de este nivel, tiene que estar muy seguro de lo que dice porque es algo bastante grave. Que puedas decir sin tener seguridad de lo que estás diciendo, creo que para mí desprestigia el periodismo deportivo, creo que es una falta de respeto a todos vosotros. Una noticia de este nivel es una responsabilidad grande de poder hacerlo así; no califico como el mister. Yo me quedo con esto".

"Los fichajes han sido las renovaciones"

En el ámbito más deportivo, Deco sacó pecho de las grandes renovaciones que se han llevado a término en los últimos años para mantener la columna vertebral del equipo: Fermín, Pedri, Gavi, Lamine, Frenkie de Jong y Koundé, entre muchos otros.

"Hay mucho ruido, tenemos una organización para llegar a donde queremos. Hemos recuperado la idea para competir. La temporada pasada no fue casualidad. Esta temporada teníamos muy claro dónde queremos ir por mucho que se hable. Con Bojan hablamos, debatimos lo más importante para el club. Después de un año de éxito, lo importante era mantener lo que tenemos", afirmó.

Hansi Flick y Deco en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. / FCB

Finalmente, Deco volvió a defender La Masia como modelo de club poniendo el ejemplo de Toni Fernández y su debut como titular ante el Girona: "La Masia parece que es algo que sale, pero hay mucho trabajo detrás, cómo ayudarlos; estamos en un club difícil como es el Barça, pero debutar, como hizo Toni, es la mejor experiencia del mundo".