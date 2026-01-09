Deco: "Cancelo está loco por el Barça"

Deco, director deportivo del Barça, se pronunció sobre el fichaje de Joao Cancelo, destacando el valor que el portugués aporta al equipo. “Cancelo nos da más soluciones que no teníamos antes”, afirmó ante los medios.

“Es un jugador de calidad, de nivel, y una operación que difícilmente se podría haber concretado. Se dio por casualidades, porque tiene un acuerdo que le permite salir de su club, y porque es un jugador que siempre ha soñado con venir. Está loco por el Barça. Siempre que ha venido, incluso ha ajustado sus salarios y encaja perfectamente con lo que podemos hacer aquí".

El exmediocampista portugués destacó que la incorporación de Cancelo encaja con la estrategia del club para reforzar la plantilla en este mercado invernal. “En enero nuestro objetivo era mejorar la calidad de la plantilla. Yo creo que Cancelo mejora el equipo y eso es lo más importante”, recordó. "Ya dijimos que faltaba una pieza en la defensa. Estamos recuperando a Ronald y Cancelo te permite que Eric Garcia no juegue de lateral y que Koundé pueda ser opción para el centro".

Con estas declaraciones, Deco deja claro que el Barça apuesta por futbolistas de primer nivel que además se identifiquen con el club, en un intento por combinar talento, versatilidad y compromiso en la plantilla azulgrana.

Está previsto que Cancelo pase la revisión médica este sábado por la mañana en Barcelona, paso previo a que se haga oficial su fichaje con el conjunto azulgrana. Con el portugués, Flick incorpora un futbolista capaz de jugar en cualquiera de los dos bandas, ya sea como lateral o extremo. Una solución que le permite poder contar más con Eric Garcia y Gerard Martín, que también eran alternativas para el los laterales.

Eric ya fue titular ante el Athletic al lado de Cubarsí y tiene muchos números de repetir en la final ante el Madrid. Gerard, por su parte, fue suplente tras varios encuentros jugando en el centro de la defensa. La titularidad de Frenkie de Jong tuvo un efectó dominó en la alineación.

Ahora mismo todo apunta a que el domingo el único cambio sería la entrada de Lamine por Roony, que fue uno de los más destacados en las semifinales. Así las cosas, Lewandowski seguiría en el banquillo al igual que Olmo para que jugaran Ferran y Fermín.