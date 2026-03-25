Deco busca a otro João Cancelo

En estas últimas semanas, va cogiendo fuerza internamente en los despachos de la Ciutat Esportiva que, quizás, será necesario ampliar la lista de posiciones que deben ser reforzadas en verano.

Es de conocimiento público que el Barça incorporará un central zurdo de jerarquía, que vendrá a realizar el rol que tuvo en su día Íñigo Martínez y que, en este curso, tan bien está cubriendo Gerard Martín, un invento táctico de Hansi Flick. Ahora mismo, el objetivo prioritario es Alessandro Bastoni, del Inter de Milán, que despierta un amplio consenso, incluso dentro del propio vestuario.

Bastoni jugando contra el Bodø/Glimt en la UEFA Champions League / THOMAS ANDERSEN / EFE

Hay debate sobre el ‘9’ y, con Lewandowski o sin él, se fichará a un delantero centro. Paralelamente a estos movimientos y a lo que ocurra con Marcus Rashford, Deco considera que sería interesante captar en el mercado a un lateral, un movimiento este que se plantea al margen de la continuidad de João Cancelo.

Hansi Flick estaría encantado de poder seguir contando con el portugués, que está rindiendo a un gran nivel. Su permanencia, sin embargo, está supeditada en buena medida a la postura que tomará el Al-Hilal, con quien tiene contrato hasta junio de 2027, y a si los saudíes le conceden la carta de libertad, como desea el propio interesado y su agente Jorge Mendes.

Toda la planificación del Barça para 2027 se está realizando dando por sentado que el club operará en verano habiendo recuperado la regla 1:1 y que habrá fair play financiero para afrontar todos estos movimientos, porque se prevé que haya alguna que otra salida.

La radiografía del nuevo lateral

El perfil de este nuevo lateral está perfectamente definido. A Deco le encantaría encontrar a otro Cancelo. Es decir, una oportunidad de mercado, financieramente asequible, teniendo en cuenta que el club aún está en proceso de reestructuración financiera.

Y, deportivamente, se analizan futbolistas que aporten experiencia y suban la media de edad de una plantilla llena de noveles y, si es posible, que puedan jugar por los dos lados, como hace con éxito João. En el plano ideal, el Barça desearía poder encontrar a este segundo lateral, mejor izquierdo de origen, aunque no sería ningún impedimento si también es diestro.

Del perfil zurdo, hay nombres como los de Alejandro Grimaldo (30 años), que termina contrato con el Bayer Leverkusen en junio de 2027 y no ha renovado, o el brasileño con pasaporte español Caio Henrique (28 años), que podría dar por finalizada su etapa en Mónaco tras el Mundial de este verano, donde tiene muchas opciones de acabar siendo convocado por Carlo Ancelotti.

Caio Henrique jugando con el Mónaco en el Champions League / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Esta semana, se ha apuntado desde Italia que a Deco le agrada el internacional azzurro Andrea Cambiaso (26 años), de la Juventus, que es lateral izquierdo, pero que, al ser ambidiestro, puede ocupar los dos carriles. Es muy versátil y ofensivo. Tiene contrato hasta 2029 y está tasado en 30 millones de euros, aunque los turineses, ahora mismo fuera de las posiciones de Champions, podrían estar abiertos a rebajar su precio.

Deco y Flick consideran que la mejora de la plantilla con la llegada de futbolistas más rodados creará un ecosistema que ayudará a crecer aún más a los canteranos que forman parte del primer equipo, a aquellos que están asomando la cabeza, como Xavi Espart, y a los que lo harán en el próximo curso. En ningún caso se pretende cortar la progresión de nadie.