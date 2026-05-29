Deco y Bojan se toman un 'break' del mercado en el Barça

Frenesí casi sin precedentes en clave mercado en el Barça cuando apenas estamos a 29 de mayo. Deco, Bojan Krkic, Joao Amaral y el equipo de la secretaría técnica del Barça han cerrado ya una 'macrooperación' en tiempo récord. Anthony Gordon es la primera incorporación oficial del proyecto 2026/27.

Gordon ya firma camisetas del Barça / @Freddycule

Un perfil consensuado por Hansi Flick y que asegura mantener esa apuesta innegociable por la presión, por la intensidad, el ejecutarlo todo a alta velocidad. El técnico alemán tiene claro que el éxito de este equipo pasa por fortalecer esa idea.

Operación sigilosa

En un viaje relámpago a Londres el director deportivo pudo cerrar con Newcastle y con sus agentes su llegada. Si bien ya se venía cocinando en la sombra y de forma sigilosa. Se terminó de cerrar con el aterrizaje en Barcelona de los representantes del británico.

Deco atiende una llamada desde el palco de Montjuïc / Archivo

A partir de aquí, hay otros nombres potentes en ciernes. Bernardo Silva, Julián Álvarez. Al contrario de anteriores ventanas de fichajes, esta vez Deco y compañía no quieren que se dilaten las operaciones y sí adelantarse y dar certeza a Flick cuanto antes de con quién podrá contar y con quien no.

Casi una semana fuera

Dentro de esta vorágine de mercado, Deco y Bojan se tomarán un respiro del 2 al 6 de junio. El motivo no es otro que un viaje con los Barça Legends a Corea del Sur.

Los 'legends', con todo

Los dos exfutbolistas del Barça se unirán a otros ilustres exbarcelonistas como Rivaldo, Sergio Busquets, Jordi Alba, Iniesta, Puyol, Sergi Barjuan, Tello o Marc Valiente a lo largo de cinco intensos días en la capital coreana. Varios 'meet&greet' con aficionados coreanos y un encuentro contra las leyendas del Liverpool el próximo sábado día 6 en el Seoul World Cup Stadium.

Rivaldo, en un partido de leyendas del FC Barcelona en la India / EFE

Nivel altísimo en un equipo azulgrana que lucirá músculo con futbolistas de mucho peso, algunos de elos como 'Busi' y Alba retirados hace apenas unos meses. Respiro de mercado para Deco y Bojan para volver con las pilas cargadas.