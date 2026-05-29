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Historia SPORT

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FC BARCELONA

Deco y Bojan se toman un 'break' del mercado en el Barça

El director deportivo y el de Linyola, que ha dado un paso al frente a nivel de protagonismo en la secretaría técnica, se ausentarán durante casi una semana

Laporta, Deco y Bojan se marchan del Camp Nou por el retraso de la firma de Anthony Gordon

Laporta, Deco y Bojan se marchan del Camp Nou por el retraso de la firma de Anthony Gordon

David Bernabeu

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Frenesí casi sin precedentes en clave mercado en el Barça cuando apenas estamos a 29 de mayo. Deco, Bojan Krkic, Joao Amaral y el equipo de la secretaría técnica del Barça han cerrado ya una 'macrooperación' en tiempo récord. Anthony Gordon es la primera incorporación oficial del proyecto 2026/27.

Gordon ya firma camisetas del Barça

Gordon ya firma camisetas del Barça / @Freddycule

Un perfil consensuado por Hansi Flick y que asegura mantener esa apuesta innegociable por la presión, por la intensidad, el ejecutarlo todo a alta velocidad. El técnico alemán tiene claro que el éxito de este equipo pasa por fortalecer esa idea.

Operación sigilosa

En un viaje relámpago a Londres el director deportivo pudo cerrar con Newcastle y con sus agentes su llegada. Si bien ya se venía cocinando en la sombra y de forma sigilosa. Se terminó de cerrar con el aterrizaje en Barcelona de los representantes del británico.

Deco atiende una llamada desde el palco de Montjuïc

Deco atiende una llamada desde el palco de Montjuïc / Archivo

A partir de aquí, hay otros nombres potentes en ciernes. Bernardo Silva, Julián Álvarez. Al contrario de anteriores ventanas de fichajes, esta vez Deco y compañía no quieren que se dilaten las operaciones y sí adelantarse y dar certeza a Flick cuanto antes de con quién podrá contar y con quien no.

Casi una semana fuera

Dentro de esta vorágine de mercado, Deco y Bojan se tomarán un respiro del 2 al 6 de junio. El motivo no es otro que un viaje con los Barça Legends a Corea del Sur.

Los 'legends', con todo

Los dos exfutbolistas del Barça se unirán a otros ilustres exbarcelonistas como Rivaldo, Sergio Busquets, Jordi Alba, Iniesta, Puyol, Sergi Barjuan, Tello o Marc Valiente a lo largo de cinco intensos días en la capital coreana. Varios 'meet&greet' con aficionados coreanos y un encuentro contra las leyendas del Liverpool el próximo sábado día 6 en el Seoul World Cup Stadium.

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Rivaldo, en un partido de leyendas del FC Barcelona en la India / EFE

Nivel altísimo en un equipo azulgrana que lucirá músculo con futbolistas de mucho peso, algunos de elos como 'Busi' y Alba retirados hace apenas unos meses. Respiro de mercado para Deco y Bojan para volver con las pilas cargadas.

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