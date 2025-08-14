Deco ya está en Barcelona para reunirse con Flick

El director deportivo del Barça, Deco, ya está en Barcelona. El lusobrasileño estuvo recientemente en Brasil por motivos personales y, de regreso, tiene previsto reunirse en las próximas horas con el técnico Hansi Flick para analizar la situación de la plantilla a tan solo dos días del inicio de LaLiga.

La cita, prevista para hoy mismo, servirá para intercambiar impresiones sobre el rendimiento del equipo y, especialmente, para valorar si es necesario acudir al mercado en busca de un defensa central. Sin embargo, todo apunta a que esta incorporación es, a día de hoy, muy improbable. Desde el club transmiten que la plantilla se considera cerrada, aunque es lógico que tanto entrenador como director deportivo estén en constante contacto para estar atentos a cualquier oportunidad de última hora.

Este tipo de reuniones forman parte de la rutina habitual entre Deco y Flick. Desde que el técnico alemán asumió el cargo, la comunicación entre ambos ha sido fluida y frecuente, analizando de manera conjunta las necesidades del equipo y la evolución de los jugadores. No obstante, la de hoy tiene una importancia especial dado que no solo se produce a escasas 48 horas del debut liguero, sino que también supone la primera conversación presencial entre ambos tras una semana en la que el máximo responsable deportivo no estuvo en la ciudad.

Flick trabaja con el grupo al completo a excepción de Lewandowski, cuya participación en Palma es muy improbable salvo que se produzca una notoria mejora de sus molestias en el bíceps femoral en las próximas horas. Por lo demás hay completa normalidad y mañana el técnico alemán dará su primera rueda de prensa de la temporada antes de viajar a Palma de Mallorca en su estreno liguero.