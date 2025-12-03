Deco: "La vuelta de Messi ahora es especulativa"

Deco ha repasado la actualidad del FC Barcelona tras la victoria liguera contra el Atlético de Madrid. El director deportivo del club catalán ha mencionado varios nombres propios de la primera plantilla, pero también algunos futbolistas que no forman parte actualmente del conjunto azulgrana, entre ellos el de Leo Messi, del que piensa que "todavía podría aportar en el Barça".

El portugués entiende que los aficionados coreen su nombre en el Spotify Camp Nou en el minuto 10 de cada partido. "El impacto lo va a tener cada día. Es el mejor de la historia del club, junto a Ronaldinho y Kubala, así que no me extraña que la gente coree su nombre o se acuerde de sus goles y jugadas, porque es imposible no acordarte de él. Es parte de la historia de este club", explicó en el programa 'Què t'hi jugues!'. Sin embargo, ha negado su regreso a corto plazo. "No creo que sea posible, porque tiene contrato con el Inter Miami. Está claro que todavía podría dar algo, pero no vamos a hablar de esto, ya que el contexto es totalmente especulativo".

El director deportivo del Barça, además, ha comparado al astro argentino con Lamine Yamal. "A diferencia de Lamine, Messi creció en un ambiente sin presión, sin necesidad de protagonismo porque no había necesidad en el club. El Barça ya estaba hecho, más maduro y él fue entrando. En cambio, cuando apareció Lamine, el Barça estaba en construcción", matizó Deco, que ha evitado entrometerse en la vida privada del actual 10 azulgrana: "Es un jugador como los demás, pero con cosas que no tienen los demás. Cumple todos los requisitos que necesitamos que cumpla en el club. No vamos a lo que es personal".

"No tenemos que obsesionarnos con ningún jugador"

El director deportivo ha rebajado la inquietud con Flick después de la imagen del alemán abatido en el banquillo tras del choque contra el Alavés. "Lo veo igual, con las preocupaciones del día a día. En el club siempre pasan cosas. Ayer hubo otra lesión y él lo tiene que gestionar, pero con todas las dificultades se está superando y busca soluciones como la de Gerard de central. El Barça tiene trascendencia, pero le veo contento y feliz aquí", apuntó el portugués.

Por otro lado, Deco ha desvelado que hay futbolistas cerca de alargar su vínculo con el club, como Eric Garcia. "Va a renovar. Todavía quedan detalles, pero lo tenemos hablado". No obstante, otros como Lewandowski todavía no han negociado su prolongación de contrato con el Barça: "Es un jugador que le queda este año de contrato. Nos ha dado mucho y tiene mucho que darnos todavía, pero no hemos hablado aún. Hay que ir analizando de año en año".

Asimismo, el director deportivo ha detallado que no está centrado en nuevas incorporaciones, como el hipotético fichaje de Haaland. "El nueve de momento es Robert. Ni es el momento, porque tenemos jugadores importantes con contrato, ni debemos hablar de futbolistas de otros clubes. No tenemos que obsesionarnos con ningún jugador", matizó Deco, que ni siquiera ha dilucidado si firmará a Rashford en propiedad: "No hemos decidido, porque no es el momento. Estamos contentos con él, nos está dando bastante".

Por su parte, el portugués ha celebrado las recientes renovaciones de Pedri o De Jong, que sirven para consolidar el proyecto. "Tenemos una plantilla joven con jugadores renovados. Pedri entraba este año en su último de contrato, como Gavi o Frenkie. Hay que trabajarlo, porque tienen ofertas de los demás. Renovar significa estabilidad para el entrenador y para el club", sentenció Deco, que ha asegurado que Araujo volverá pronto a los terrenos de juego: "Está bien. Va a recuperarse, es un momento puntual. No ponemos fecha, tiene que ir poco a poco".