Deco avisa al Inter: o rebaja por Bastoni o irá a por Lucumí

La operación central se calienta en el FC Barcelona. Está claro que Deco se plantea como prioridad absoluta la llegada de un defensa expeditivo de cara a la próxima temporada. El Barça quiere reforzar el eje de la zaga con un zaguero internacional, contrastado y que pueda complementar la tremenda juventud del tándem actual formado por Pau Cubarsi y Gerard Martín. Y el nombre escogido tampoco es un secreto para nadie: Alessandro Bastoni.

Desde hace semanas, e incluso algún que otro mes, tanto Bastoni como su club, el Inter, están perfectamente al corriente de los deseos del Barça. Y no solo eso, sino que todas las partes estarían por la labor de cerrar uno de los grandes traspasos del mercado veraniego, aunque en condiciones muy diferentes.

A estas alturas ya se han producido mucho más que simples contactos entre clubes y jugador. Las negociaciones se encuentran en marcha y ya ha trascendido una primera propuesta formal del Barça que estaría en disposición de afrontar un traspaso sobre los 45 millones de euros. La ficha de Bastoni también se dispararía por encima de los 5 millones de euros netos por temporada.

Como era de esperar, estas cifras no colman las pretensiones de un Inter que en las últimas horas ha promovido una campaña de reconciliación entre el futbolista y los aficionados -el central se encontraba en el punto de mira tras la expulsión frente a Bosnia que acabó con Italia fuera del Mundial- escenificando la unión en el vestuario.

Al presidente y consejero delegado del Inter, Giusepp Marotta, le ha faltado tiempo para salir en los medios mostrando su apoyo incondicional a Bastoni y declarando que no hay necesidad alguna de desprenderse de uno de los principales activos del club. Por supuesto, acto seguido, también ha dejado entrever que en el caso que el propio futbolista pidiera afrontar nuevos retos profesionales, como el del Barça, su marcha debería dejar un cuantioso ingreso económico. En Italia siguen afirmando que la marcha no sería por una cifra inferior a los 60 millones de euros.

Deco no quiere subastas

Las cartas negociadoras ya están sobre la mesa y, al parecer, las posturas están enrocadas y en punto muerto. El Barça movió ficha e Inter ha doblado la apuesta. Sin embargo, en pleno apogeo del pulso habitual, Deco ya ha exhibido una nueva variante.

Según informa el portal 'Il resto del Carlino' y han confirmado otros medios transalpinos, el Barça habría retomado el interés por otro de los centrales de la Serie A por quien ya preguntó hace poco más de un año. Se trata de John Lucumí, el defensa internacional colombiano, que este verano cumplirá los 28 años.

Lucumí lleva meses ocupando un puesto destacado en el baile de mercado de centrales. Clubes de la Premier como el Sunderland o Bournemouth, o turcos como el Galatasaray o Fenherbahce, esperan que el Bolonia acceda a negociar la salida de uno de sus pilares.

El traspaso de John Lucumí parece inevitable ya que el colombiano finaliza contrato en 2027 y no ha aceptado una oferta de renovación. En Bolonia afirman que el Barça ha irrumpido con fuerza y Deco querría cerrar pronto la operación si finalmente las negociaciones con Bastoni no llegan a buen fin.

Ahora queda por resolver hasta qué punto los movimientos estratégicos de Deco dan resultado y flexibilizan la postura del Inter o bien obligan al director deportivo del Barça a buscar una alternativa más razonable. En principio, el precio de traspaso de Lucumí estaba tasado en poco más de 25 millones de euros, aunque es cierto que con la entrada en juego del club azulgrana, la operación pueda incrementarse de forma notable.