Deco aterriza en Barcelona después de reunirse con el agente de Joao Pedro

El director deportivo del Barça, Deco, y su ayudante, Bojan, han aterrizado esta tarde en Barcelona procedentes de Londres, ciudad en la que han mantenido contactos con el representante de Joao Pedro, uno de los jugadores que gustan en el FC Barcelona para cubrir el vacío que ha dejado Robert Lewandowski en la posición de delantero centro.

"Estamos trabajando, vamos a traer algunos jugadores. De momento no podemos decir nada sobre Joao Pedro, estamos interesados en varios jugadores y estamos hablando con sus entornos. Aún no hemos hablado con los clubes", ha explicado el brasileño a la llegada al Aeropuerto de Barcelona. Deco, preguntado por otro de los nombres que suenan para reforzar el ataque azulgrana, Julián Álvarez, no ha querido descartar al argentino del Atlético de Madrid: "Estamos empezando", se ha limitado a decir.

La prioridad del Barça en este mercado de verano es reforzar la posición de delantero centro, teniendo en cuenta que también quiere quedarse a los cedidos Joao Cancelo y Marcus Rashford. Siempre ha sido Julián Álvarez el jugador que más gustaba, pero su llegada se antoja complicada, pues el Atlético de Madrid no quiere vender y, si lo hace, no pedirá menos de 120 millones de euros.

Joao Pedro prueba una chilena en un partido de Champions frente al Chelsea / CIRO FUSCO / EFE

Sabiendo de esta dificultad., Deco se ha movido para tener otras opciones y una de ellas es la del brasileño Joao Pedro, futbolista que se ha quedado fuera de la lista de Carlo Ancelotti para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá pero que gusta mucho en el Barça. El futbolista, que sabe del interés azulgrana, está encantado con la idea de cambiar Londres por Barcelona y el Chelsea por el Barça, teniendo en cuenta además que su equipo no disputará la próxima temporada la Champions League.

Su llegada, de todos modos, tampoco será fácil, pues el Chelsea no quiere perder a uno de sus jugadores más destacados. Todo dependerá de hasta donde quiera llegar el jugador y si está dispuesto a forzar su salida del club londinense. En cualquier caso, su llegada tampoco sería una ganga, pues en caso de dejar salir al brasileño, la operación está cifrada en una cantidad de entre 80 y 100 millones de euros.