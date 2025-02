Deco: "No me arrepiento de lo que pasó con Xavi"

Uno de los problemas que ha tenido que gestionar Deco desde que es director deportivo del FCBarcelona ha sido el de cambiar de entrenador. Fue el verano pasado cuando tuvo que destituir a Xavi Hernández y reemplazar al de Terrassa por Hansi Flick, aunque la decisión no fue solo suya.

Fue de toda la comisión deportiva y del presidente Joan Laporta. Además, el adiós del egarense se convirtió en un serial. Dimitió a finales de enero tras una dura derrota ante el Villarreal en Montjuïc, pero su adiós fue en diferido, pues se decidió que continuase hasta el 30 de junio.

Tres meses después, en abril, el club y el entrenador escenificaron en rueda de prensa la continuidad de Xavi una temporada más tras la famosa cena del sushi en casa del presidente para un mes después volver a cambiar de opinión, siendo esta vez el club el que decidió que el catalán no siguiese en el banquillo. “La salida de Xavi no fue nada fácil porque había ganado una Liga, había entrado en un momento difícil para el club aceptando el reto, pero la temporada pasada fue dura en todos los sentidos y por eso decidimos que lo mejor era un relevo en el banquillo”, empieza explicando Deco.

El director deportivo del Barça dice no arrepentirse de aquella decisión. “No me arrepiento de nada porque yo voy siempre de cara, siempre digo las cosas que creo y que opino en aquel momento. Xavi siempre será un amigo, una persona importante para mí. Ha sido compañero y es una persona muy importante en la historia del club, uno de los jugadores más importantes de la historia del Barça", apuntó.

"Le tenemos mucho cariño, pero el fútbol es el fútbol. A veces las cosas no funcionan como crees y hay que cambiar. Y no podemos olvidar que el primero que dio el paso de marcharse fue Xavi y después acabó cambiado de opinión y se montó toda aquella película que tuvimos que vivir. Pero no tengo nada de lo que arrepentirme, entre otras cosas porque no fue una decisión mía, no fui yo quien lo decidió, la decisión se acabó tomando por una serie de cosas que fueron pasando y por las que llegamos a la conclusión de que lo mejor era un cambio”, explica un Deco que contactó con Hansi Flick antes de anunciarse la decisión de que Xavi no siguiese. Siempre ha explicado que su obligación, cuando el egarense anunció su marcha, era la de tener un entrenador preparado y el alemán era la primera opción.