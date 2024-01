Deco: "Araujo es un jugador clave y no está en venta"

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, ha dejado bien claro antes del partido contra el Betis, que el club no puede reforzarse en este mercado de invierno. "De momento, no tenemos Fair Play y no podemos fichar. Seguimos trabajando", ha explicado el brasileño.

Deco también ha hablado del interés del Bayern de Múnich por Ronald Araujo, dejando claro que el central no está en venta. "Es uno de nuestros jugadores clave, de presente y de futuro. Tiene contrato y no nos planteamos venderlo. Lo importante es que él está contento y no hay nada más que hablar", ha dicho.

El director deportivo del Barça ha hablado también del debut como titular de Pau Cubarsí. "Entró muy bien el otro día, lo conocemos y vamos con cuidado con él. Tiene mucho futuro y tiene personalidad para entrar en estos momentos".