Deco apoya a Flick en el 'caso Lamine'

El FC Barcelona se está enfrentando al Valencia sin su gran estrella. Lamine Yamal llegó tocado tras jugar los dos encuentros con España en el parón de selecciones, algo que no gustó nada a Hansi Flick, que se lo hizo saber a todos los periodistas en la rueda de prensa previa.

Justo antes de arrancar el partido en el Johan Cruyff, Deco habló en los micrófonos del club y apoyó totalmente a su entrenador.

"Las selecciones siempre son complicadas porque siempre vuelven muchos jugadores con lesiones; también tuvimos el caso de Frenkie. En el caso de Lamine, estoy de acuerdo con el míster, hay que mejorar la comunicación y los protocolos entre clubes y selecciones. Los jugadores están sometidos a demasiadas cargas. Estamos de acuerdo con el míster porque Lamine es un jugador importante para nosotros y para la selección y entre todos hay que tener un poco más de cuidado", declaró el portugués.

La gestión de Luis de la Fuente con Lamine le puede salir muy cara al Barça / Martin Meissner / AP

La ausencia de Lamine le dio la oportunidad a Roony Bardghji de debutar ante el Valencia tras no estar inscrito en las primeras tres jornadas de Liga.

El extremo internacional con España disputó 73 y 79 minutos ante Bulgaria y Turquía, respectivamente, cuando ya estaba tocado. De hecho, lo que molestó más al entrenador alemán fue que Luis de la Fuente lo aguantó hasta los últimos minutos a pesar de tener los dos partidos sentenciados en el marcador.

Además del 'caso Lamine', Deco también opinó sobre el hecho de tener que jugar el primer partido como local en el Johan Cruyff: "Ganas de volver a jugar. Los parones siempre son largos y tener ahora un partido en casa después de varias jornadas fuera siempre es muy bueno".