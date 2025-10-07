Deco analiza las carpetas abiertas del Barça: su futuro en el club, el 'caso Ter Stegen' y dos renovaciones calientes

El Barça está pasando por un momento delicado en la temporada, dos derrotas seguidas que preocupan a la afición. En el parón, Deco aprovechó para explicar todas las carpetas abiertas que tiene el club en Catalunya Ràdio.

Uno de los grandes culebrones que tuvo el director deportivo azulgrana fue gestionar las lesiones de Ter Stegen. La temporada pasada se fichó a Szczesny rápidamente y terminó funcionando, pero la contratación de Joan García creó una tensión en el vestuario.

Ter Stegen, un melón por abrir

"Nosotros, en la parte deportiva, nos toca ayudar al club. Cuando traes a un jugador como Joan Garcia, con 24 años, pensando en presente y futuro, estamos trabajando para el club. Esto es nuestro trabajo, para pensar qué necesita el equipo y que el club se mantenga peleando al máximo nivel por más años. Hace dos años, cuando Marc se lesionó, no era pensar en porteros tan pronto; tenía 32, Iñaki tenía 24. Nosotros empezamos por abajo, por el filial, y nos dimos cuenta de que no teníamos ningún portero con más de 10 partidos de profesional. Ander no estaba jugando, Kochen tampoco, así que cuando se nos lesionó Ter de la espalda, nos dimos cuenta de que solo teníamos a Iñaki preparado. Se encendió una alarma", analizó el portugués.

Marc-André Ter Stegen saluda a Hansi Flick durante la presentación de la plantilla del Barça 2025/26 / EFE

El jugador de Sallent llegó, pero necesitó de la lesión de Ter Stegen para poder ser inscrito. A pesar del gran nivel de Joan, Deco no se moja en cuál sería titular si los dos estuviesen sanos: "Cuando nos salió el tema de Joan, se empieza a destacar y era una oportunidad de mercado, pero no sabíamos si podíamos o no; teníamos que esperar a final de temporada, era una situación complicada, no podíamos negociar con el Espanyol. No es un drama esto; si Marc no estuviese lesionado, sería Flick quien decidiría quién juega. Ter Stegen es nuestro jugador y tiene contrato."

Ter Stegen está en una situación delicada, con el gran nivel de Joan y con ‘Tek’ como suplente; cuando el alemán vuelva, se puede quedar sin minutos. Algunos apuntan a una salida en enero, pero Deco no cree que se marche esta temporada: "Yo creo que sí que terminará el curso. Queremos anticipar mucho los temas; yo sé que es normal, pero si está disponible, podrá pelear y competir como sus compañeros."

¿Último año de Lewandowski?

Otro veterano de la plantilla es Robert Lewandowski. El polaco termina contrato esta temporada y su futuro es una incógnita.

"No vamos a hablar de renovaciones en octubre. Estamos ya queriendo anticiparnos mucho; vamos poco a poco. En el caso de Robert, se está hablando para mí de los mejores delanteros de los últimos años; es un jugador de un nivel muy alto, de los mejores que existió, que existe, nos ayudó y nos ayuda mucho. Ya la temporada pasada yo creo que ha hecho más de 40 goles; en los otros años que Barça en la Liga ha sido fundamental. La idea para todos es analizar las cosas al día a día y año a año. Ahora no es el momento de hablar de renovaciones, toca hablar de lo que necesitamos para recuperar el nivel deportivo en las próximas semanas", explicó Deco.

Lamine celebra con Lewandowski su gol ante la Real Sociedad / Valentí ENRICH / Sport

Aunque viendo el mercado, los culés deberían dejarse una gran cantidad de dinero para poder fichar un nueve de nivel mundial. Deco cree que no se deben obsesionar con nombres: "No creo que haya que obsesionarse con un nueve, o sea, si te obsesionas, quizás te puedes equivocar en las decisiones, pero al final el fútbol ya ha cambiado y se puede jugar quizás sin un nueve de área. Si me dijeras que hay un nueve como Robert en el mercado, seguramente iríamos a ver si pudiéramos, porque Robert ha sido de los mejores y marcó una era. Pero yo creo que, vuelvo a decir, no es el momento de hablar de ningún fichaje. Tenemos a Robert en la plantilla, Ferran puede hacer este rol y hay otros jugadores, o sea, no tenemos que obsesionarnos por un nueve porque al final no creo que el fútbol dependa tanto de esto. Si hablas de PSG, por ejemplo, ha ganado la Champions sin ningún nueve de área, jugando con jugadores móviles que se pueden mover delante, que son jugadores que pueden cambiar posición; obsesionarse con un nueve en el día de hoy en el fútbol es un error."

Su futuro en el Barça

Otra de las carpetas que tiene abiertas el director deportivo es su propio contrato, que termina esta temporada. Su figura está muy ligada a la de Laporta y las elecciones serán claves en su futuro:

"Tuve que tomar decisiones a nivel personal, que son las que más me cuestan. Tengo una idea de ayudar al club. Yo soy del Barça, jugué aquí, crecí queriendo el Barça. Mi sueño era jugar aquí. Sufría por el Barça cuando era desde lejos y mi idea era intentar ayudar a que el Barça volviera a poder competir, a poder aspirar por ganar títulos y ligas y Champions y todo esto. Es un poco mi trabajo. A partir de aquí, mi trabajo es un poco con la idea del presidente, porque al final es la idea que yo tengo, entonces no pienso más allá de esto".

Deco, director deportivo del Barcelona en una entrevista con SPORT. / Valentí Enrich / SPO

"Si Laporta sigue, hablaremos, pero seguramente continuaré si el tema personal me lo permite. No hago planes a largo plazo por tema personal. Lo que más me desgasta es estar lejos de mis hijos mayores. Estar en el Barça tiene cosas buenas y malas; si hay mucha presión, si no, sería otro equipo. A mí me gusta el día a día porque es un día a día de trabajo", añadió.

La oferta del Chelsea por Fermín

En verano, uno de los grandes culebrones fue la oferta del Chelsea por Fermín. Algo que a Deco le resta importancia: "No solo Fermín, yo creo que hay muchos clubes a los que les gustaría tener a un Pedri, un Gavi, Lamine, Raphinha. Que tus jugadores estén valorados en el mercado es un mérito de club. Nosotros hemos sido capaces de renovar jugadores claves. A Pedri lo renovamos en su último año de contrato. Es hablar de éxito. Tenemos un equipo campeón que puede competir al máximo; no toca fichar, toca analizar".

Fermín se reivindicó con un doblete ante el Valencia / FCB

Se habló de que la venta de Fermín podría haber servido para arreglar muchos problemas económicos y que, a pesar de que Deco no quería venderlo, podría salir por temas económicos, pero el portugués explicó que no funciona así: "Si hay que tomar una decisión económica, el club me comunicaría seguramente, pero creo que no es el caso los últimos años. Estamos alineados con el presidente con lo que queríamos, lo que buscamos, o sea, buscamos tener un equipo competitivo y eso te cuesta dinero. Lo más fácil quizá, cuando la gente habla de temas de fair play, podría ser vender un jugador y el club no ha ido a esto por un tema deportivo. Entonces yo le he dicho: "Todas las salidas que hemos hecho, excepto la de Íñigo, han sido por temas deportivos". Por ejemplo, la salida de Ansu era una salida prevista a nivel deportivo. Creemos que debía recuperar su nivel y me alegro por él".

La salida de Iñigo Martínez

La peor noticia fue, sin duda, la salida de Iñigo Martínez en dirección a Arabia Saudí. El vasco fue fundamental para Flick la temporada pasada, pero su salida fue inevitable: "Iñigo era prioritario, nos pegó por sorpresa. Tenía una cláusula la temporada pasada que, si jugaba el 60%, se activaría; nosotros no la esperábamos. Sabíamos que era un jugador clave. Podríamos haber planteado una renovación, un jugador de 34 años, pero nos pilló por sorpresa después de la gira. Habló con el míster y fue una sorpresa. No le podíamos decir que no y no le podíamos dar un contrato de cinco años. Además, creemos que tenemos en la plantilla jugadores que pueden suplir su salida. No queríamos perderlo, pero así ha sido. Era más que un jugador, era muy querido, es un líder, aportaba mucho".

Iñigo fue uno de los grandes baluartes de Hansi Flick / Enric Fontcuberta / EFE

El pacto que tenían con el vasco era más importante que un contrato: "Cuando renovó, hablamos de que si tenía algo importante a nivel económico, no le podíamos decir que no. A veces en la vida tienes que tener un poco de moral también, no solo un contrato ni un papel. Íñigo se portó muy bien con nosotros cuando se pasó cuatro jornadas sin jugar por el fair play".

Dos renovaciones calientes

Para finalizar, Deco añadió que hay dos renovaciones que están muy cerca: la de Frenkie de Jong y la de Eric Garcia, aunque una está más cerca que la otra. "Nosotros llevamos hablando con Frenkie y tuvo unos cambios a nivel de agente. Esperamos su momento y su gestión; nunca ha sido algo económico. Estamos al final de las negociaciones y creo que lo renovaremos lo antes posible".

"La idea es quedarnos con Eric. El interés es común; es un ejemplo de superación. Salió de aquí con muchas críticas y le ha dado la vuelta. Se está consolidando como un jugador importante; es joven. Estamos contentos con él y queremos renovarlo; se hará en el momento oportuno", finalizó.