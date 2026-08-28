Deco amplía la capacidad de fichaje del Barça hasta 69,5 millones con nuevas operaciones y cálculos

Al Barça le empiezan a salir las cuentas. El verano ha sido movido y Deco está logrando sanear las cuentas en materia de fichajes y salarios. Las últimas operaciones, la venta de Héctor Fort y los derechos de formación de Nico González mejoran aún más el margen que tiene el fc azulgrana. Una revisión del impacto de las amortizaciones también eleva considerablemente la capacidad calculada para afrontar nuevos fichajes.

El FC Barcelona afronta los últimos días de mercado con mucho más margen de maniobra que en veranos anteriores. Según los cálculos publicados por la cuenta especializada @aPartidoUnico, y valorados adecuadamente por el club, el club azulgrana dispondría actualmente de unos 69,5 millones de euros de margen de ‘fair play’ financiero, una cifra que permitiría afrontar nuevas operaciones antes del cierre del mercado.

Según esta estimación, el Barça comenzó el verano con aproximadamente 65 millones de margen disponible y habría generado posteriormente otros 120 millones, hasta alcanzar un total de 185 millones de capacidad durante el mercado. De esta cantidad se habrían consumido unos 114,5 millones, dejando un saldo aproximado de 69,5 millones.

La venta de Héctor Fort y Nico González

La última actualización introduce dos nuevos ingresos. El primero procederá, por concretar en las próximas horas, del traspaso de Héctor Fort, cifrado en ocho millones de euros.

Héctor Fort, la temporada pasada con el Elche frente al Barça / Dani Barbeito

El segundo corresponde a los derechos de formación de Nico González después de su traspaso al Newcastle.El Barça percibe un 4% del traspaso lo que se cifraría en 2,4 millones de euros los que ha ingresado el FC Barcelona por esta operación.

Pero el principal cambio no procede de ninguno de estos dos movimientos

La novedad más significativa está relacionada con la manera de calcular el ahorro que genera la salida de un futbolista.

Hasta ahora se estaba contabilizando como ahorro de masa salarial únicamente el sueldo que dejaba de pagar el club. Sin embargo, dentro del coste anual de plantilla también figura la amortización anual del fichaje del futbolista.

Por tanto, cuando un jugador abandona el Barça, el ahorro generado debe contemplar dos conceptos: salario y amortización anual.

Ferran Torres, MVP en su dbeut con el PSG / @PSG_inside

El ejemplo utilizado es el de Ferran Torres. Si un hipotético traspaso fuese de 50 millones y quedasen diez millones pendientes de amortizar, la plusvalía sería de 40 millones. Pero, además, la salida liberaría tanto su salario como los diez millones correspondientes a la amortización del último año de contrato.

Esta corrección incrementaría en aproximadamente diez millones el margen disponible calculado anteriormente.

Margen para fichar un defensa

La consecuencia deportiva es importante. Según estos cálculos, el Barça podría disponer de suficiente capacidad para realizar una operación cercana a los 40 millones por un defensa sin consumir necesariamente todo el margen reservado para afrontar posteriormente el fichaje de un delantero centro.

El escenario podría mejorar todavía más.

El nuevo acuerdo de patrocinio con EgyptAir podría aportar aproximadamente otros cuatro millones de margen si esos ingresos no estaban contemplados previamente en el presupuesto. En este caso, sin embargo, se desconoce si el club ya había presupuestado esa partida, por lo que no puede incorporarse todavía al cálculo.

Casadó está en la rampa de salida / Dani Barbeito / SPO

Casadó podría disparar todavía más el margen

También permanece abierta la situación de Marc Casadó. Una eventual venta del centrocampista tendría un impacto especialmente elevado debido a su condición de futbolista formado en la cantera, ya que prácticamente todo el importe del traspaso computaría como plusvalía.

La estimación sitúa el posible impacto de una salida de Casadó en aproximadamente 25-30 millones adicionales de ‘fair play’.

El Barça se encuentra además nuevamente bajo la regla 1:1, circunstancia fundamental porque permite reinvertir íntegramente el margen generado.