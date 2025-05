Deco: "Yo no era agente de Vitor Roque. La querella contra Víctor Font está presentada"

Deco de Souza, director deportivo del FC Barcelona, aseguró este jueves que sigue adelante con su denuncia contra el ex candidato a la presidencia del club en las últimas elecciones y líder de 'Sí al Futur', Víctor Font, en referencia a su supuesto ligamen profesional con el delantero brasileño Vítor Roque, ahora en el Palmeiras y que estuvo en la disciplina azulgrana desde 2023 hasta su cesión al Betis al principio de la campaña 2024/25 y su posterior traspaso.

Deco ofreció una entrevista al programa 'El món a Rac1' en la que abordó los diferentes temas de la actualidad del Barça, y también le recordaron que en su momento había anunciado que iba a presentar una demanda contra Vítor Font respecto a sus afirmaciones sobre la presunta implicación del ahora director deportivo azulgrana en el fichaje de Vítor Roque. "Yo no era agente de Vitor Roque. La querella está presentada y el día 11 de junio Font tiene que ir a declarar", dijo, para añadir que "no he tenido ninguna relación contractual con Roque. Desde que decidí entrar al Barça, todos saben que he dejado todas mis empresas. Está claro y es público. Es verdad que Laporta y Alemany me pidieron ayuda en jugadores de Brasil. pero en plan consultor. Hablamos de muchos, pero con él no tenía ninguna relación".

Matización del entorno de Víctor Font

En cuanto al fichaje de Vítor Roque por el Barça, que después de ir cedido al Real Betis fue finalmente traspasado al Palmeiras en el pasado mes de febrero, Deco explicó que "costó 30 millones de euros y tenía bonus, pero como no se han dado, no ha costado casi ninguno más", concluyó.

Desde el entorno de Víctor Font matizaron las declaraciones de Deco, asegurando que el aspirante a la presidencia del Barça "no ha de ir a declarar" al juzgado por este caso "sino que lo han convocado a un acto de conciliación, pero eso no es una querella".