Deco activa un plan para un último fichaje en el Barça

Quedan más de quince días para cerrar el mercado y en el Barça están más que satisfechos con la plantilla aunque no se descarta algún movimiento de última hora. Hansi Flick, a pesar de la salida de Íñigo Martínez, cree tener todas las posiciones dobladas aunque también tiene claro que la temporada es muy larga y atrás se podría sufrir. El técnico se reunirá en los próximos días con el director deportivo, Deco, para analizar opciones y el encaje económico de una llegada y el club blaugrana parece que tiene claro cuál debería ser el perfil de este último jugador

Deco ha lidiado, de nuevo, con la complejidad de las inscripciones y aún no sabe si podrá inscribir a todos los futbolistas antes del cierre de mercado el próximo 31 de agosto. La prioridad absoluta es conseguir dorsal para Joan García para que debute como titular en la primera jornada de Liga y, a partir de ahí, completar las inscripciones de Rashford y Szczesny. El club cree que los dos primeros entrarían, uno por la lesión de Ter Stegen y el otro por lo recaudado, y que habrá tiempo para realizar las demás operaciones. Quedarían también las inscripciones en el primer equipo de Gerard Martín y Marc Bernal -lo tienen por contrato- mientras que Bardghji apunta a dorsal del filial hasta el mes de enero.

Ante este panorama, el Barça ha dado prácticamente la plantilla por cerrada y con el objetivo claro que no salga nadie más, aunque se esperan que pueda haber alguna sorpresa en la última semana de mercado. Sin esa salida, el límite para invertir es mínimo, por lo que la idea que tiene el Barça es incorporar a un defensa con edad sub’23 que tenga mucha progresión y que pueda estar en dinámica de primer equipo para ayudar durante la temporada.

Es cierto que la dirección deportiva ha recibido ofrecimientos de jugadores de primerísimo nivel para su defensa en los últimos días, pero todo está casi descartado. Hay clubs importantes que tienen excedente atrás y están abiertos, incluso, a cesiones, pero en el Barça ahora no contemplan la llegada de un futbolista de nivel internacional salvo que llegara prácticamente regalado. Y ese no es el caso ya que los jugadores que estaban encima de la mesa perciben salarios muy importantes.

La idea de Deco, que deberá ser consensuada con Flick, es la de traer a un joven pagando un traspaso asumible y que tenga nivel para alternar el filial con el primer equipo. Con dorsal de filial, la inscripción sería más sencilla y en la dirección deportiva tienen claro que hay algún ‘mirlo blanco’ en el mercado que podría llegar en condiciones ventajosas. Se están estudiando varios nombres.

La operación debería estar validada por Flick, que ha perdido a su central con más experiencia y con más galones en la zona defensiva. Lo más probable es que no suceda nada hasta los últimos días de mercado ya que el técnico alemán quiere testar al equipo a la espera también que no se lesione nadie. El club actuará tras la segunda jornada de Liga.