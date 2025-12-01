Deco abre la puerta a la venta de jugadores: "No es nuestra idea, pero a veces hay que hacerlo"

El director deportivo del Barça, Deco, analizó la situación del club en una amplia entrevista a 'The Times' y abrió la puerta a la venta de jugadores en el futuro, un aspecto en el que cree que el Barça debe mejorar: "Nuestra idea principal no es vender jugadores, el Barcelona no es un club al que le guste hacer eso. Pero, por supuesto, tenemos que mejorar en ese aspecto, porque a veces también hay que vender jugadores. Para vender jugadores jóvenes, hay que tener control. Hay que prestar atención a cuándo terminan sus contratos. Hay que hacer un plan para su futuro", indicó.

Deco destacó que el Barça ha crecido mucho a través de la cantera y cree que la apuesta es absolutamente deportiva y no tiene nada que ver con el mal momento económico que vive la entidad y que le impide fichar: "La gente me dice: 'Debido a la situación financiera, el Barcelona está utilizando jugadores jóvenes'. No es cierto. Estamos utilizando jugadores jóvenes porque son lo suficientemente buenos. Si no fueran buenos, sería imposible jugar en el Barcelona. Hemos tenido suerte en cuanto a la calidad de esta generación, porque así no hemos tenido que acudir al mercado en algunas posiciones. La Masía nos ha ayudado. Pero nos ha ayudado porque son buenos jugadores".

En este sentido, cree que la renovación de Lamine Yamal ha sido muy importante, ya que es un talento que ayudará al equipo y al club. Deco ve feliz a Lamine en el Barça: "Si mantenemos el equipo, Lamine estará contento. Sé que el deseo y el sueño de Lamine es ganar algo importante para el Barcelona. Si yo fuera Lamine, estaría atento a lo que hace el club. Cuando eres un jugador inteligente como Marcus Rashford, no fichas porque te guste el club, sino porque quieres ganar títulos".

El director deportivo comentó que la apuesta de Rashford ha salido bien y que están encantados con el futbolista: "Buscábamos un jugador como él en el mercado. Un jugador que pudiera jugar en las tres posiciones del ataque. Hemos podido fichar a Marcus en calidad de cedido gracias a su deseo de jugar en el Barcelona. Ha esperado mucho. Sabía que teníamos que cumplir con las normas financieras. Pero ha sido paciente. Ha esperado y estamos contentos de tenerlo con nosotros".

Deco cree que Rashford sufrió mucho en el pasado porque la situación del United tampoco le ayudó: "Marcus es un jugador fantástico. Se enfrentó a la responsabilidad de convertirse en un jugador importante en el Manchester United y el United, como nosotros, es uno de los clubes más grandes del mundo, siendo demasiado joven. También sufrió un poco con este cambio de generación en el United. Si nos fijamos en el United en los últimos cinco años, tuvo dificultades para reconstruir el equipo y volver a ser más fuerte. Él estaba allí. Así que no es fácil para un jugador al que la gente exige mucho. Cuando eres un jugador importante, tienes mucha responsabilidad.".