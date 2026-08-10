Deco abra la puerta al fichaje de un central para el Barça

La planificación del nuevo Barça va sobre lo previsto y en las próximas horas puede dar un acelerón importante. La dirección deportiva espera cerrar a Rodri como máximo el próximo miércoles, mientras que el desenlace sobre Julián Álvarez puede darse en 48 horas. Pero habrá más. El director deportivo, Deco, ha dado luz verde a la llegada de un central de primer nivel tras la salida de Araujo al Liverpool y ya se están realizando gestiones sobre varios futbolistas. Quedan tres semanas para el cierre de mercado y, hoy por hoy, la idea es completar la defensa con este último refuerzo. La opción del canterano Álvaro Cortés está encima de la mesa, pero el Barça fichará si llega alguna buena oportunidad.

Lo primero de todo es concretar de forma oficial la salida de Araujo, que liberará una buena masa salarial. Sin el uruguayo, el club blaugrana iniciaría la temporada con Cubarsí, Gerard Martín, Christensen y Eric Garcia como centrales, aunque Flick quiere colocar a Eric en el lateral como opción complementaria a Koundé. El Barça está muy satisfecho del rendimiento del canterano Álvaro Cortés, pero al técnico alemán le gustaría contar con algún futbolista más experimentado en esa zona del campo. Y hay jugadores que gustan.

Una de las opciones podría ser el Cuti Romero, pero desde Argentina ven difícil que se pueda llegar a un acuerdo. Tiene ofertas de Arsenal, Inter y muy avanzadas las negociaciones con el Atlético de Madrid. Aquí el principal problema es el traspaso, ya que el Tottenham pide algo más de 40 millones de euros para sacarle y descarta absolutamente una cesión. El Cuti Romero priorizaría claramente el Barça y a su entorno le han mantenido informado de todos los movimientos de salida en el Barça, pero todavía no se ha producido ningún movimiento y el Barça podría llegar tarde.

Otra de las opciones que fue ofrecida en su momento es Aymerich Laporte, cuyo entorno asegura que tiene una cláusula de rescisión baja para salir aunque en el Athletic lo niegan. El Barça no quiere líos en este tema ya que las relaciones con el club vasco quedaron seriamente tocadas por el intento de fichaje de Nico Williams. Si realmente hay una opción clara por Laporte y el precio está claramente estipulado, el club blaugrana podría lanzarse a por él.

El club blaugrana ha recibido numerosos ofrecimientos, sobre todo, de jugadores de la Premier League que, a finales de mercado, podrían salir a través de un préstamo. Flick y Deco tienen muy claro el perfil y solo se ficharía si llega un futbolista en buenas condiciones económicas y sea para optar por la titularidad. Vendrá alguien si mejora claramente el nivel de la plantilla, algo que sucede con Rodri y también con Julián Álvarez.