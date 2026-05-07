Declarado de alto riesgo el clásico del Spotify Camp Nou

El mundo se detiene cuando juegan el Barça y el Madrid. Es un fenómeno que trasciende lo deportivo para convertirse en un evento social de escala global. Los de Flick tienen la oportunidad de certificar matemáticamente el título de Liga ante su eterno rival, en lo que supondría el tercer trofeo liguero en apenas cuatro años para las vitrinas azulgranas, consolidando un dominio reciente en el campeonato doméstico.

Precisamente por lo que hay en juego, la expectación es máxima y se prevé que la celebración se extienda por toda la ciudad tanto antes como después del encuentro. Ante este escenario de efervescencia, el Ministerio del Interior ha decidido intervenir. Este viernes, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha declarado oficialmente el partido de alto riesgo, atendiendo así a la petición de seguridad realizada por los Mossos d'Esquadra para el despliegue en el Spotify Camp Nou.

Esta medida conlleva protocolos estrictos, empezando por la prohibición total de la venta de entradas de forma presencial en las taquillas el mismo día del partido. Asimismo, se activará un refuerzo en los controles de acceso y una separación rigurosa de ambas aficiones, tanto en el interior del estadio como en los alrededores.

Las autoridades también intensificarán la vigilancia para evitar la entrada de elementos prohibidos o peligrosos como botellas, bengalas, botes de humo o armas blancas que puedan comprometer la seguridad de los asistentes, asegurando que el foco se mantenga exclusivamente en el espectáculo futbolístico.