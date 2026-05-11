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FC BARCELONA

Declaraciones de amor, conos y balones de playa en una rúa del Barça con 750.000 culés

El barcelonismo celebró a lo grande la Liga echándose a la calle para celebrar y para interactuar con los jugadores del FC Barcelona

Un balón de playa por el aire al paso del autobús de los campeones

Un balón de playa por el aire al paso del autobús de los campeones / Valentí Enrich

German Bona

German Bona

Las Ligas se ganan para celebrarlas y disfrutarlas con lo más importante, los aficionados. Con esta mentalidad recorrieron los jugadores y técnicos del Barça las calles de Barcelona durante cinco horas en una rúa que volvió a ser multitudinaria, repleta de anécdotas y presidida por el estado de felicidad que se ha instalado en el barcelonismo. Una temporada con dos títulos a festejar, pues también se recordó la Supercopa de España que echó a la calle a 750.000 culés.

Así ondeaba Lamine la bandera de Palestina

Así ondeaba Lamine la bandera de Palestina

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Desde que arrancó a las 17.00 horas, con el calor haciendo de las suyas en una tarde primaveral, y hasta las 22.00, ya entrada la noche, los jugadores no pararon de cantar, firmar camisetas y atender a unos aficionados que se echaron a la calle para ver a sus ídolos y para interactuar con ellos durante todo el recorrido, que empezó y acabó en el Spotify Camp Nou, y pasó por las principales arterias de la capital catalana.

Los jugadores del Barça celebrán el título de liga por las calles de Barcelona

Los jugadores del Barça celebrán el título de liga por las calles de Barcelona / Valentí Enrich

Declaración de amor de Pedri a Rashford

Todos se lo pasaron en grande, como no podìa ser de otra forma. Wojciech Szczesny y Robert Lewandowski se instalaron en la parte delantero del autobús como dos ‘star systems’ de Hollywood, mientras Pedri le ‘declaraba’ su amor a Marcus Rashford con flores.

Bardghji, Lewandowski y Szczesny

Bardghji, Lewandowski y Szczesny / Valentí Enrich

Detrás de autobús principal, los dos trofeos para mostrarlos a la afición y los futbolistas más jóvenes que no perdieron la oportunidad de enarbolar banderas, comer fuet, hamburguesas, pizza... y sobre todo, reír y bromear.

Hansi Flick también lo disfrutó, de una manera discreta. Con la tristeza y el recuerdo de la reciente pérdida de su progenitor, pero consciente de lo que cuesta ganar y que se debe celebrar.

La afición fue multitudinaria en la rúa

La afición fue multitudinaria en la rúa / Valentí Enrich

No faltó nadie. Ahí estuvo Laporta, eufórico, familiares de los jugadores, por el recorrido, como el hijo de Raphinha, expresidentes como Joan Gaspart o la divertida mascota CAT encabezando el primer bus de la expedición.

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Pero sobre todo, afición y más afición. Cánticos de todo tipo, alguno para el Espanyol, muchos para el Real Madrid. Hubo quien se animó a ponerse un cono en la cabeza. También los que llevaron su balón de playa. En el puente aéreo, la felicidad es culé.

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