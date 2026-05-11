FC BARCELONA
Declaraciones de amor, conos y balones de playa en una rúa del Barça con 750.000 culés
El barcelonismo celebró a lo grande la Liga echándose a la calle para celebrar y para interactuar con los jugadores del FC Barcelona
Las Ligas se ganan para celebrarlas y disfrutarlas con lo más importante, los aficionados. Con esta mentalidad recorrieron los jugadores y técnicos del Barça las calles de Barcelona durante cinco horas en una rúa que volvió a ser multitudinaria, repleta de anécdotas y presidida por el estado de felicidad que se ha instalado en el barcelonismo. Una temporada con dos títulos a festejar, pues también se recordó la Supercopa de España que echó a la calle a 750.000 culés.
Desde que arrancó a las 17.00 horas, con el calor haciendo de las suyas en una tarde primaveral, y hasta las 22.00, ya entrada la noche, los jugadores no pararon de cantar, firmar camisetas y atender a unos aficionados que se echaron a la calle para ver a sus ídolos y para interactuar con ellos durante todo el recorrido, que empezó y acabó en el Spotify Camp Nou, y pasó por las principales arterias de la capital catalana.
Declaración de amor de Pedri a Rashford
Todos se lo pasaron en grande, como no podìa ser de otra forma. Wojciech Szczesny y Robert Lewandowski se instalaron en la parte delantero del autobús como dos ‘star systems’ de Hollywood, mientras Pedri le ‘declaraba’ su amor a Marcus Rashford con flores.
Detrás de autobús principal, los dos trofeos para mostrarlos a la afición y los futbolistas más jóvenes que no perdieron la oportunidad de enarbolar banderas, comer fuet, hamburguesas, pizza... y sobre todo, reír y bromear.
Hansi Flick también lo disfrutó, de una manera discreta. Con la tristeza y el recuerdo de la reciente pérdida de su progenitor, pero consciente de lo que cuesta ganar y que se debe celebrar.
No faltó nadie. Ahí estuvo Laporta, eufórico, familiares de los jugadores, por el recorrido, como el hijo de Raphinha, expresidentes como Joan Gaspart o la divertida mascota CAT encabezando el primer bus de la expedición.
Pero sobre todo, afición y más afición. Cánticos de todo tipo, alguno para el Espanyol, muchos para el Real Madrid. Hubo quien se animó a ponerse un cono en la cabeza. También los que llevaron su balón de playa. En el puente aéreo, la felicidad es culé.
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