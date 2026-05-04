Declaración de intenciones de Hamza Abdelkarim sobre su futuro

Hamza Abdelkarim fue el gran protagonista de la escandalosa goleada del Juvenil A del FC Barcelona al Montecarlo para proclamarse campeón de Liga (9-0). El delantero egipcio, por el que el club blaugrana tiene una opción de compra al final de la presente temporada, cuando finalice su cesión procedente del Al Ahly, marcó un hat-trick en poco más de 15 minutos de juego.

Después del partido, Hamza dejó claro que quiere que su aventura en el Barça continúe más allá del 30 de junio. "Estoy enormemente satisfecho con lo que hemos logrado, pero al mismo tiempo tengo la ambición de conseguir todavía más. Es una gran sensación formar parte de este equipo. Estoy decidido a seguir adelante y dar lo mejor de mí", declaró el futbolista de 18 años a los medios de la entidad culé.

"Es una sensación increíble. Todo el equipo ha realizado un esfuerzo enorme a lo largo de la temporada. Yo me incorporé a mitad de la campaña, pero desde el primer momento recibí una cálida bienvenida por parte de todos", añadió el delantero egipcio, muy contento con su adaptación en el equipo de Pol Planas: "Con el tiempo fui entendiendo el estilo de juego y adaptándome mejor al equipo, sobre todo porque el fútbol aquí es diferente. Por supuesto, estoy muy contento, pero también quiero conseguir más títulos".

El periodista Sayed Nabawy informa que Hamza ha convencido a la dirección deportiva del Barça para que active la opción de compra de su contrato para obtenerlo en propiedad. Se espera que la entidad catalana pague alrededor de 1,5 millones más variables (que podrían aumentar el coste total hasta los 5 'kilos') por el delantero y que el Al Ahly mantenga un 15% de un posible traspaso futuro.

El jugador, por su parte, no ha podido dejar más claro que solo piensa en triunfar con la camiseta blaugrana. A falta del anuncio oficial del Barça, la idea es que Hamza sea una pieza importante en el filial de cara a la próxima temporada.