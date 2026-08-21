Declaración de intenciones de Flick con Adeyemi

Hansi Flick reconoció tras el Gamper que el FC Barcelona "está buscando" un delantero centro y aseguró que confía en Deco "con los ojos cerrados". Tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el club blaugrana necesita a un '9'. El director deportivo confesó tras la victoria ante el Al-Ahly egipcio que el adiós del valenciano rumbo al PSG no le preocupa porque "ya está solucionado con las incorporaciones que hemos hecho", esto es, con las llegadas de Anthony Gordon, Karim Adeyemi o incluso Jesse Bisiwu; pero suplir a 'Lewy' es "mucho más complicado" y la entidad culé intentará "hacer algún movimiento" en lo que resta de mercado.

Aunque Deco 'ate' al relevo de Lewandowski en una operación exprés en las próximas horas, algo que parece muy poco probable, el Barça debutará en Liga este domingo contra el Elche (21.30 horas) sin su gran apuesta para la demarcación de delantero centro. Y Flick, por consiguiente, tendrá que buscar una opción de garantías en su plantilla actual. El técnico alemán tiene varias alternativas y a lo largo de las últimas semanas, en los cuatro tests de pretemporada disputados, ha dejado algunas pistas que, a pesar de no ser definitorias ni definitivas, sí que permiten conjeturar sobre el encargado de ejercer de referencia ofensiva en el Martínez Valero.

Adeyemi: "Disfruto cada día, puedo aprender muchísimo del equipo" / FC BARCELONA

Hagamos un pequeño repaso: Hamza Abdelkarim ha sido titular en todos los amistosos menos en Basilea y Raphinha jugó de '9' ante el conjunto suizo, pero de extremo el Gamper. Òscar Gistau (Birmingham), Shane Kluivert (Udinese) y Anthony Gordon (Al-Ahly) han sido los otros futbolistas que han tenido minutos como delantero centro en la preparación de la campaña 2026/27. Hay un denominador común en los cinco partidos: Karim Adeyemi, a las órdenes de Flick desde el 24 de julio (justo antes del 'stage' en Inglaterra), nunca ha jugado en esta posición.

Declaración de intenciones de Hansi con el internacional alemán. Lo quiere en la banda y todo apunta a que, salvo necesidad, no lo utilizará en el centro del ataque. Más si cabe teniendo en cuenta que Dani Olmo tiene experiencia como falso '9', que el propio Fermín López se mostró dispuesto a dar el paso adelante y que la prioridad de la dirección deportiva del Barça en los últimos compases del verano es cerrar un fichaje de primer nivel. Difícilmente lo veremos en la punta de la línea ofensiva ante el Elche y, aunque tiene 133 encuentros de experiencia en esta demarcación y puede jugar ahí perfectamente, parece que no entra en los planes del míster en este sentido. Al menos en el corto plazo.

Revulsivo de lujo

Adeyemi ha sido uno de los atacantes más destacados de la pretemporada del Barça. Ha ofrecido las primeras muestras de sus virtudes, ha desequilibrado en el uno contra uno y atacando al espacio, ha marcado su primer gol con la camiseta blaugrana y ha ido "al límite" cada partido. "Es increíble estar en una ciudad como esta y en el club más grande del mundo. Estoy aprendiendo mucho, intento ser cada día mejor", se sinceró tras 'mojar' por primera vez como culé, contra el Basilea.

Adeyemi, en el Gamper / EFE

De momento, Flick ha dejado muy claro qué quiere del exjugador del Borussia Dortmund. Lo contempla como extremo y, más concretamente, en la banda derecha. Ha tenido minutos en el costado izquierdo en algún amistoso, pero mayoritariamente ha ocupado la posición que, en el teórico once de gala, ocupará Lamine Yamal. Adeyemi tiene muchos números de ejercer un rol de revulsivo parecido al de Marcus Rashford el curso pasado, aunque el inglés aprovechó las bajas para ser titular en varios momentos del mismo.

En cualquier caso, tanto dentro como fuera del terreno de juego Karim ha demostrado que está preparado para seguir creciendo y adaptarse al rol que el Barça necesite para competir por todos los títulos. Después de unos años bajo el radar, el teutón desea dar un golpe sobre la mesa en el Spotify Camp Nou.