Todas las decisiones arbitrales de Soto Grado en el clásico

Cuando se acerca un clásico, todos rezan para que el árbitro tenga el menor protagonismo posible. En esta ocasión, Soto Grado apareció en numerosas ocasiones en la realización televisiva, pero sus decisiones fueron acertadas. El Real Madrid se llevó la victoria después de ganar al FC Barcelona por 2-1, pero el VAR evitó que la goleada de los blancos hubiese sido más amplia: hasta tres goles no subieron al marcador por fuera de juego.

La primera decisión la tuvo que tomar muy rápidamente cuando Vinicius cayó en el área ante la presión de Lamine Yamal. Soto Grado señaló penalti, pero el VAR le hizo revisar la jugada y se desdijo de la decisión tomada después de comprobar que el de Rocafonda no cometió falta sobre el brasileño.

Tres goles anulados

Diez minutos después, llegó el primer gol anulado para los locales. Pérdida de Fermín López, pero Mbappé arrancó en fuera de juego antes de rematar de volea y de primeras desde fuera del área. Milimétricamente, el delantero francés estuvo más adelantado que la bota de Cubarsí y el marcador se mantuvo inmóvil en el Santiago Bernabéu. Antes del descanso, nuevamente, la misma acción y el mismo resultado: gol de Mbappé, pero en posición irreglamentaria. El partido se fue al descanso 2-1 y así se mantuvo hasta el final.

En la reanudación, el colegiado castellanoleonés señaló, esta vez sí, penalti a favor del Real Madrid por mano de Eric Garcia en el interior del área. El central de Martorell se mostró incrédulo por la decisión que tomó el árbitro tras consultar el VAR. Szczesny, sin embargo, detuvo el lanzamiento de Mbappé desde los once metros con una grandísima parada. Y aún hubo tiempo para una diana más anulada por posición irreglamentaria. En esta ocasión, para Jude Bellingham, pero por fuera de juego de Brahim Díaz en la acción anterior.

La expulsión a Pedri

Al filo del descanso, Pedri vio la tarjeta amarilla por cortar claramente un contraataque de Vinicius agarrándole de la camiseta para que no pudiese avanzar. Ya en el tiempo añadido del segundo tiempo, en una acción totalmente desafortunada, un control que se le fue un poco largo fruto del cansancio, el '8' derribó a Camavinga.

Era el minuto ya 99 y el propio futbolista era consciente de que la entrada era merecedora de amarilla. Por ello, el centrocampista no podrá estar disponible para la próxima jornada liguera que el Barça disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc frente al Elche el domingo 2 de noviembre (18:30 horas).

La tangana final

Con la finalización del encuentro, varios futbolistas del Real Madrid fueron a reciminar las palabras de Lamine Yamal durante la previa del clásico. Courtois, Carvajal y Vinicius fueron directos a por el delantero catalán y se formó una tangana como en los viejos tiempos. Soto Grado, tal y como indicó en el acta arbitral lo solucionó de la siguiente manera: expulsión para Lunin y tarjetas amarillas para Vinicius, Rodrygo y Militao, además de Balde y Ferran Torres.