La decisión de Xavi Simons sobre su futuro

Xavi Simons será uno de los grandes nombres del mercado. El excanterano blaugrana está decidido a salir del Leipzig esta temporada y está buscando destino, aunque no es fácil. Su club desea un traspaso de más de 75 millones de euros y sería una de las grandes operaciones del verano. Su hermano informó al Barça de la situación, aunque todo indica que su destino está en la Premier League. 'Bild' asegura que Simons estaría priorzando Inglaterra ante el potencial económico de los clubs y ya tendría el interés del Tottenham y del Manchester United. El Barça, por ahora, no ha movido pieza.

La opción Simons estuvo encima de la mesa de los blaugrana durante el verano pasado. El futbolista se ofreció pero el PSG se negó a contemplar una cesión con opción de compra y vendió al futbolista al Leipzig por 50 millones de euros más variables. Su proyección ha sido constante y apunta a jugador 'top', por lo que llama mucho la atención. El Bayern también ha meditado su contratación aunque sus prioridades son otras en estos momentos.

Simons se está moviendo en los últimos días para definir ya su futuro y en el Barça, por ahora, no van a ir a por él. El precio de la operación y el perfil de extremo que buscan no entra en los planes de la dirección deportiva a pesar de ser un jugador apreciado. Además, Simons mantiene grandes relaciones dentro del vestuario blaugrana y encajaría con total seguridad, pero en el club blaugrana creen que no es el momento óptimo para la operación.

El internacional holandés quiere definir su futuro durante este mes de julio y su entorno está apretando a la espera de la gran oferta que le haga abandonar la Bundesliga. A su edad, Simons considera que una experiencia en la Premier le servirá para seguir creciendo y ya tendrá tiempo para regresar al Barça, su gran deseo. El club blaugrana está más por la labor de traer a un extremo con gol y Luis Díaz sigue siendo la prioridad, con Marcus Rashford como alternativa.

El exblaugrana está colaborando con el agente Ali Barat, que le podría abrir las puertas de algún gran equipo de la Premier League. En el Barça escucharon y salarialmente encajaría, pero el club blaugrana destinará toda su inversión a un extremo que tenga un buen uno contra uno.