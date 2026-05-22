La decisión vital de Casadó

Marc Casadó afronta el verano más importante de su carrera. El canterano tiene pendiente una reunión con la dirección deportiva del Barça, agendada tras el final de Liga, que llega este sábado con la visita blaugrana a Mestalla para medirse al Valencia. La prioridad del centrocampista sigue siendo el Camp Nou, como aseguró en una reciente entrevista con SPORT. Casadó continúa sintiéndose plenamente identificado con el proyecto del club en el que ha crecido. Sin embargo, a sus 22 años, también entiende que ha llegado un momento decisivo y, por primera vez, tal y como ya explicamos a principios de abril, empieza a contemplar seriamente un escenario que hasta hace no tanto parecía impensable: salir para jugar. Quiere sentirse futbolista, tener continuidad y seguir creciendo desde el césped, algo que considera indispensable en esta etapa.

El futbolista ha mantenido recientemente una charla con Hansi Flick, que le ha trasladado su postura respecto a la competencia existente en la medular y el papel que, a día de hoy, ocupa dentro de la plantilla. Tiene por delante, algo que ha quedado demostrado esta temporada, a Pedri, De Jong, Gavi y también Bernal. El técnico alemán valora su perfil, pero el mensaje ha sido entendido y ha servido para activar una reflexión inevitable sobre su futuro, algo en lo que, por otro lado, lleva meses meditando. De hecho, el pasado verano ya vivió una situación similar que se cerró cuando el técnico reveló en rueda de prensa que "he hablado con él, no se quiere ir y no quiero que se vaya".

Marc Casadó durante el entreno en la Ciutat Esportiva / FC Barcelona/Marc Graupera

Ahora, por primera vez, Casadó no cierra la puerta. No significa que quiera irse ni mucho menos y, de hecho, tiene contrato hasta 2028, dos temporadas más, pero sí empieza a priorizar algo que hasta ahora mantenía en un segundo plano: jugar. El centrocampista sigue disfrutando del fútbol cada vez que tiene minutos y considera imprescindible sentirse importante y querido por el entrenador en el lugar donde compita si acaba apostando por un nuevo proyecto lejos del Barça. Se trata esta de una condición imprescindible. Una cosa es tener menos minutos como blaugrana y otra muy distinta ejercer de secundario fuera del club de su vida.

Varios clubs llaman a su puerta

En paralelo, empiezan a llegar propuestas interesándose por su situación, algunas de clubs muy importantes, aunque todavía es pronto para tomar una decisión definitiva. El jugador no quiere precipitarse y emplaza cualquier movimiento a la conversación que debe mantener con el club. Será entonces cuando todas las partes pongan sobre la mesa sus planes reales.

Deco, director deportivo del FC Barcelona / SPORT

Por parte del Barça, aunque se trata de un canterano cuyo traspaso generaría ingresos netos, no van a forzar nada. Deco está abierto a explorar escenarios si el futbolista considera que lo mejor para su progresión pasa por buscar minutos lejos del Camp Nou, pero de ninguna manera van a presionar para que ello ocurra. Quieren evitar episodios vividos en veranos anteriores, como el ocurrido con De Jong.

Casadó, centrocampista del FC Barcelona / Dani Barbeito

Las urgencias económicas de otras temporadas ya no existen, ni tampoco la necesidad de desprenderse de un jugador como Marc Casadó. Sí trabaja el Barça en ajustes de plantilla y de su masa salarial de cara al próximo curso, aunque la ficha del canterano no supone un problema. La decisión, en todo momento, será del futbolista, que, para tomarla, quiere tener todas las cartas encima de la mesa. De ahí que valore la sinceridad de Hansi Flick. Marc Casadó se plantea seriamente si su crecimiento pasa por seguir esperando en el Barça o por dar el paso más difícil de su vida deportiva.