La decisión viral de Fermín que revoluciona las redes

Si hay un nombre que ha revolucionado el panorama azulgrana más allá de Lamine Yamal en esta última temporada es el de Fermín López. El centrocampista del Campillo ha sido una de las grandes historias de la temporada desde que debutara hace un año en la gira de Estados Unidos contra el Arsenal y marcara aquel golazo en El Clásico americano que, sin duda, le ha cambiado la vida.

Desde la pretemporada, Fermín se ganó un puesto en el primer equipo y enamoró a Xavi, que confió en el canterano como una pieza clave del equipo desde el inicio de curso. Un año después, el centrocampista del Barça está en el mejor momento de su carrera, con dorsal de primer equipo, convocado para la Eurocopa -donde debutó unos minutos ante Albania- y miembro del equipo olímpico de Santi Denia para los JJOO de París.

Su doble convocatoria, sin embargo, ha causado cierto nerviosismo en Barcelona, tanto en el club como entre los aficionados, que todavía recuerdan los problemas de lesiones de Pedri en 2021 tras doblar con la selección absoluta y la olímpica:

"Pedri lo ha pasado muy mal, pero tuvo mala suerte. No a todo el mundo le pasa que pordoblar se lesione. Yo he trabajado muy físicamente para estar bien estos meses. Creo que físicamente estaré bien. No puedo rechazar ir a los Juegos: desde del club me han mostrado su apoyo para que vaya", se ha justificado en una entrevista de TV3.

Más allá de sus logros deportivos el canterano del Barça también ha reflexionado sobre su momento personal y ha explicado que sus padres dejaran de trabajar y se trasladarán con él a Barcelona, una historia que ha dado mucho que hablar en las redes sociales:

"Este último año me ha cambiado mucho la vida. He pasado momentos duros, pero he trabajado mucho para llegar hasta aquí. Mis padres han sufrido mucho por mí, así que les dije que me haría mucha ilusión que dejaran de trabajar y vinieran a Barcelona. Se lo merecen. Para ellos fue una alegría, pero para mí también, ya que es como un sueño".

Una situación que define la personalidad de Fermín y su talante, siempre humilde sin poner sus éxitos por delante de nada, en este caso, su familia, que a partir de ahora le acompañará en su aventura en Barcelona en una nuevo curso en el que el del Campillo espera consolidarse como una pieza clave de la plantilla culé a las órdenes de Hansi Flick.