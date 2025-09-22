Decisión tomada: ¡Gavi pasará por quirófano!

Tras semanas de dudas y varias reuniones con los servicios médicos del club para analizar si era necesario, Gavi pasará finalmente por quirófano para solucionar el dolor que arrastra en el menisco. La intervención será realizada por el reconocido doctor Joan Carles Monllau, quien ya lo operó hace poco más de un año de su lesión en el ligamento anterior cruzado.

El Barça ha querido ir con calma antes de tomar una decisión definitiva y se han escuchado todas las voces implicadas para valorar cada detalle. Tanto los médicos como el cuerpo técnico, el propio futbolista y su entorno han aportado su opinión para que todo acabara de la mejor manera posible. Finalmente, se ha considerado oportuno que lo más sensato era pasar por el quirófano.

Revisión artroscópica

El centrocampista estará alejado de los terrenos de juego aproximadamente un mes y medio de baja tras un mal gesto en un entrenamiento. El objetivo es que pueda volver con garantías y dejar atrás las molestias que le han condicionado en las últimas semanas. La semana pasada ya se valoró la posibilidad de operar, pero el proceso se detuvo tras una reunión clave con los servicios médicos del Barça. En aquel encuentro se optó por esperar unos días más y apostar por un tratamiento conservador, con la esperanza de que las molestias remitieran sin necesidad de cirugía. Sin embargo, la evolución no ha sido la deseada y, pensando en el futuro, se ha decidido dar el paso definitivo.

Lejos de mostrar desánimo, Gavi ha vuelto a demostrar el carácter y compromiso que lo definen. El jugador tiene prisa, en el buen sentido de la palabra, por regresar cuanto antes a los terrenos de juego. Quiere ayudar a sus compañeros en una temporada que para él es especialmente importante y no se conforma con quedarse al margen. Acciones como esta reflejan que, pese a su juventud, ya es ejemplo dentro y fuera del vestuario. Y la operación precisamente busca eso: devolverle la plenitud física y permitirle seguir siendo pieza fundamental del equipo durante muchos años.