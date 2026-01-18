Decisión tomada con el futuro de Mbacke: ya tiene destino

Mercado invernal mucho más movido de lo esperado en clave Barça. Si el viernes caía la bomba en las oficinas del FC Barcelona con la marcha de Dro, que pagará sus seis millones de cláusula y se irá al PSG de Luis Enrique, este sábado avanzábamos también en SPORT que Mamadou Mbacke dejará el club también de forma inmediata.

El central senegalés ya no fue convocado este sábado con el Barça Atlètic por Juliano Belletti. Y es que está a punto de cerrar su salida de la entidad barcelonista. El africano era una pieza indispensable para el técnico brasileño formando tándem en el eje de la zaga con Álvaro Cortés, pero ahora tendrá que tirar el técnico brasileño sin uno de sus referentes en la retaguardia. Este sábado, ante el Andratx , fue Andrés Cuenca quien acompañó al aragonés.

EL BARÇA RECUPERA PARTE DE LA INVERSIÓN

Mbacke estaba teniendo mucha más ascendencia que el curso pasado, donde las lesiones lo lastraron muchísimo. Pero termina contrato el 30 de junio y el Barça quería recuperar una parte de la inversión que hizo por él el verano de 2024 (unos dos millones de euros se pagaron a Los Angeles FC).

Mbacke es un defensa muy poderoso y técnico / Valentí Enrich

Ya contamos en este diario que quien tenía todos los números de llevarse al futbolista era la MLS y ahora podemos confirmar que con casi toda seguridad su próximo destino será Saint Louis City. De hecho, según pudo saber este diario ayer el futbolista ya pasó la revisión médica en Barcelona, indispensable para el anuncio oficial, que debería producirse en las próximas horas si no se tuerce nada.

REGRESÓ A EEEUU

La franquicia del estado de Missouri se hace con los servicios de un futbolista con experiencia, como decíamos, en la máxima categoría americana y ya maduro (24 años). Mamadou acepta este nuevo reto en su carrera y sale de la órbita del Barça tras dos temporadas y media de luces y sombras.