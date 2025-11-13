La decisión del regreso al Spotify Camp Nou, a punto

Después de muchas idas y venidas en cuanto a la vuelta al Spotify Camp Nou se refiere, la vuelta definitiva al templo culer está más cerca que nunca. Hay dos posibles fechas de regreso marcadas en el calendario, el día 22 ante el Athletic Club, o el 29 frente al Alavés.

El FC Barcelona ya entregó toda la documentación pertinente hace días, y espera una respuesta en las próximas 48 horas, con la posibilidad de regresar en el próximo partido cada vez más complicada.

La afición azulgrana regresó al Spotify Camp Nou para ver entrenar al Barça / Dani Barbeito

La fase 1B para disputar partidos

Después del gran éxito del entrenamiento a puertas abiertas del pasado viernes, con un aforo de 23.000 personas gracias a la fase 1A de la licencia de primera ocupación, el Barça sigue a la espera de que el Ajuntament de Barcelona otorgue la segunda fase, la 1B, que permitiría aumentar el aforo hasta los 45.000 espectadores.

No obstante, la decisión de no regresar hasta que se puedan albergar partidos con ese número de aficionados ha sido de la propia entidad catalana, que entendió que era más rentable a nivel económico seguir en el Estadi Olímpic Lluís Companys, con asientos para unos 50.000 espectadores, y no regresar 'a casa' con poco más de la mitad de la capacidad.

Los 'timings' se complican para el choque ante el Athletic

Si bien el club ya ha tramitado todos los documentos necesarios y desde las oficinas se espera que la respuesta del Ajuntament pueda llegar incluso mañana, los 'timings' para poner a punto el campo aprietan y la sensación es que finalmente la concesión del ayuntamiento se puede postergar unos días más en el tiempo. Para que la tan ansiada vuelta al Spotify Camp Nou se produzca frente al Athletic Club, es condición 'sine qua non' que los permisos lleguen en las próximas 48 horas.

Fermin Lopez of FC Barcelona celebrates a goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 / AFP7 vía Europa Press

De hecho, según ha podido confirmar SPORT, la entidad presidida por Joan Laporta ya habría informado a los vascos de que el encuentro apunta a disputarse en Montjuïc.

El regreso en el 126 aniversario

Cuando sí debería producirse el regreso finalmente es ante el Alavés, el sábado 29 de noviembre, pues es el siguiente partido en casa y, salvo sorpresa mayúscula, debería dar tiempo a poner todo a punto. Además, resultaría curioso regresar en una fecha tan marcada para los culers, ya que coincidiría con el 126 aniversario de la fundación del club blaugrana, exactamente un año después de lo previsto en un inicio.