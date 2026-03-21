La decisión de Raphinha sobre su futuro en el Barça

Raphinha se ha convertido estas últimas semanas en una de las claves del gran momento del Barça. Sin él en los terrenos de juego, el equipo ha sufrido a nivel de juego y presión y, ofensivamente, ha recuperado totalmente su instinto goleador. Buena parte de la planificación del club blaugrana pasa por la decisión sobre su futuro en el club y tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico ya tienen claro lo que piensa hacer el futbolista brasileño.

Raphinha es uno de los futbolistas más cotizados de la plantilla barcelonista con un valor de unos 80 millones de euros. Cada verano se ha especulado con una posible salida, pero el brasileño siempre ha apostado por el Barça. De hecho, en el 2025 amplió su contrato hasta el 2028, por lo que este verano le quedarán dos años por delante en su contrato.

El atacante blaugrana llega a un año clave en su carrera con el objetivo de ganar títulos en el Barça y ser un futbolista determinante en el Mundial con Brasil, dónde también se ha convertido en pieza clave para el combinado de Carlo Ancelotti. Y seguro que esta exposición internacional hará que le lleguen propuestas económicas de primerísimo nivel.

En los últimos años, Raphinha ha sido tentado por la Liga de Arabia Saudí en repetidas ocasiones. Y el brasileño no ha tenido dudas. Y ahora tampoco. Raphinha quiere seguir en el Barça, al menos un año más por lo que no va a escuchar ofertas pasado el Mundial lleguen de donde lleguen. De hecho Raphinha, un jugador muy activo dentro del vestuario, ya ha hablado internamente de aspectos a mejorar con la dirección deportiva lo que deja muy clara su implicación de cara el futuro.

En el Barça estaban a la expectativa con la situación de Raphinha ya que una salida obligaría al club a mover ficha en el mercado para traer a otro jugador ofensivo. En principio, la planificación pasa por fichar a un delantero centro y mantener a Rashford como extremo zurdo haciendo uso de la opción de compra. Y nada más. En el caso de que el brasileño hubiese abierto la puerta a salir, el club debería encontrar a un jugador de sus características en el mercado, algo que queda descartado.

La importancia de Raphinha en el equipo y en el club, hoy por hoy, es altísima. Es el claro capitán dentro y fuera del campo y un jugador indispensable para el sistema de Hansi Flick. Lo que tampoco ya es descartable es que el brasileño opte a una nueva renovación en un futuro cercano.