Decisión inminente por Bardghji

Roony Bardghji fue una de las grandes sensaciones de la pretemporada, hasta el punto de que el futbolista nacido en Suecia hizo méritos para confirmarse como la alternativa en el extremo diestro a Lamine Yamal, cuando el de Rocafonda tuviera que descansar o no estuviera disponible. Pero las dificultades que se está encontrando el club azulgrana con el fair-play pueden derivar en decisiones en los próximos días.

Carlos Monfort

Ahora mismo, su inscripción es complicada, pues hay otras prioridades en cuanto a futbolistas que deben registrarse antes en la primera plantilla, y ni siquiera con ficha del filial queda claro el fair-play, ya que también ocupa el mismo espacio salarial. La intención del club, no obstante, es que siga, pero no será una misión nada fácil durante los apenas 10 días que faltan para cerrar el mercado, y que serán una auténtica contrarreloj para los despachos del club azulgrana.

La dura realidad del filial

Bardghji tuvo este viernes minutos con el combinado del filial y el Juvenil A (los disponibles que no viajaron a Brasil para la Copa Intercontinental) que se midió a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva al Atlètic Lleida. Marcó de penalti a lo panenka el gol de la victoria (3-2) tras firmar unos muy buenos minutos.

Pero su sitio difícilmente está en la Segunda RFEF con el Barça Atlètic, una categoría que, por mucho que se quisiera hacer ver que no iba a afectar cuando el filial descendió, sí está suponiendo un problema sobre todo para aquellos futbolistas, que son bastantes y algunos ya se han ido, que no ven claro jugar en la cuarta categoría del fútbol español.

Barça

Bardghji, que ha brillado incluso en partidos de la Liga de Campeones, se encuentra en una tesitura complicada. Y puede aumentar la preocupación si van pasando los días, se acerca el cierre, y su inscripción no está resuelta.

Aunque la inscripción con el primer equipo es la prioridad, podrían plantearse alternativas para que Roony pueda seguir jugando al más alto nivel. Y siempre, perteneciendo al FC Barcelona, que está encantado de su fichaje y del rendimiento que ha ofrecido el sueco durante la pretemporada.

Atentos a una cesión

Tanto la entidad como el propio futbolista podrían plantearse una cesión si continúa estancado el tema de las inscripciones, pues con las salidas de Oriol Romeu y Héctor Fort no serían suficientes para todos.

Roony Bardghji celebra un gol / FC Copenhague

El deseo de Bardghji es lógicamente el de triunfar con el primer equipo del Barça, pero en el caso de que tuviera que haber un préstamo, no lo vería con malos ojos. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas horas.