La decisión que Hansi Flick deberá tomar por primera vez en el Barça: ¿por quién se decantará?

Parece increíble, pero Hansi Flick nunca se ha encontrado, desde que entrena al FC Barcelona, en la tesitura de tener que elegir entre Frenkie de Jong, Marc Bernal o Gavi para el pivote defensivo, pues, debido a las lesiones, nunca han estado los tres disponibles a la vez. Una ecuación en la que también tendría que entrar, por ser su posición natural, Marc Casadó. El de Sant Pere de Vilamajor, no obstante, está contando muy poco para el técnico alemán, que incluso ha buscado otras alternativas en el mediocentro, como reconvertir a Eric Garcia.

El pique entre Gavi y Pere Milla tras el derbi / El Día Después Movistar Plus+

En todo caso, llama la atención que las lesiones hayan impedido a Flick contar para un mismo partido oficial con los tres futbolistas que más ha utilizado en la base. Cuando el entrenador de Heidelberg se hizo cargo del Barça para iniciar la temporada 2024/2025, Gavi se estaba recuperando de la grave lesión de ligamentos de la rodilla y menisco que había sufrido el de Los Palacios meses antes en un partido de la selección española contra Georgia (noviembre de 2023). Y cuando volvió a jugar, a finales de octubre de 2024, ya había caído Marc Bernal en la tercera jornada de LaLiga, en Vallecas. También los temidos cruzados le hicieron perderse el resto de la temporada.

Marc Bernal: "Es una persona muy cercana y eso se agradece de un entrenador" / Judit Alcaraz, Gisela Hoste, Nil Torner

Así que la campaña pasada nunca pudieron coincidir Gavi y Marc Bernal. La actual, la 2025/2026 arrancó con Marc Bernal en la fase final de la recuperación. El de Berga recibió el alta médica el 13 de septiembre de 2025, cuando habían pasado 382 días de la lesión. Solo unos días después Gavi se sometió a una artroscopia en el menisco interno de la rodilla derecha, pero debido a las molestias, ya no estaba jugando desde finales de agosto.

De Jong busca su primera titularidad

Cuando por fin pudieron coincidir Bernal y Gavi, que volvió a mitades del pasado mes de marzo, entonces quien no estaba disponible era Frenkie de Jong. El neerlandés sufrió una lesión muscular a finales de febrero y retornó a principios de este mes de abril en el derbi contra el RCD Espanyol... el primer partido que se perdió Marc Bernal tras sufrir un esguince de tobillo. El de Berga está a punto de volver, y si no hay más sobresaltos, Hansi Flick por fin tendrá la oportunidad de elegir mediocentro con todas las opciones encima de la mesa.

Hansi Flick confía mucho en Frenkie de Jong / EFE

Para el partido contra Osasuna de este sábado es muy difícil que el elegido sea Bernal aunque el de Berga llegue a tiempo, algo que todavía está en el aire. El técnico alemán podría seguir confiando en Gavi, que en la base está rindiendo a un óptimo nivel (vuelta de Champions League en el Metropolitano o Getafe) o darle la primera titularidad a Frenkie de Jong desde su lesión tras haber ido incrementando sus minutos hasta disponer de media hora en el Coliseum.

Pros y contras

La gran duda y seguramente el gran quebradero de cabeza lo tendrá Hansi Flick de cara al clásico contra el Real Madrid del Spotify Camp Nou, con Marc Bernal algo más rodado. El de Berga le da más llegada y rápidas transiciones, mientras que Gavi se caracteriza por su lucha y la capacidad de compactar el centro del campo y Frenkie cuenta con mayor experiencia en este tipo de partidos y visión de juego. Un dilema que será bienvenido.