La decisión de Frenkie de Jong

A Frenkie de Jong se le llegó a esperar para después del actual parón de selecciones. Es decir, había la esperanza que por estas fechas ya estuviera a punto de reaparecer después de la lesión de tobillo que sufrió en el clásico del pasado 21 de abril.

Han pasado, por tanto, casi 5 meses y ya hace días que se veía improbable que pudiera llegar para Girona, como sí parece que podrá hacerlo su compañero de equipo, Ansu Fati, ya haciendo una parte del trabajo con el grupo.

En el club azulgrana andan desde hace tiempo con la 'mosca detrás de la oreja' y en la entidad azulgrana le plantearon los médicos que pasara por el quirófano.

En SPORT ya hemos explicado que el neerlandés no quiere ser intervenido porque no es garantía de nada pese a que los médicos del Barça le instaron a ello y que hasta que no esté al cien por cien, Frenkie seguirá de baja.

Tampoco estará en Mónaco

En esta misma línea se han expresado esta noche en el 'Tu diràs' de RAC1: Ni quirófano, ni reaparición. Aseguran que, evidentemente, no estará a punto para este domingo en Girona ni tampoco para el próximo jueves en el debut de la Champions League frente al Mónaco, según se explicó en el programa. De hecho, el centrocampista neerlandés no tiene fecha de regreso, pues no quiere pasar por el quirófano y continúa realizando trabajo individual para recuperarse.

Así las cosas, Hansi Flick seguirá sin poder contar con Frenkie de Jong, a pesar de que el técnico y su staff le esperaban para después de este parón internacional. Un caso complicado y que cada vez se enquista un poco más.