Decisión final para Vlahovic

El culebrón Dusan Vlahovic-Juventus está cerca de finalizar. El delantero se reunirá en las próximas horas con el club italiano en el último intento para cerrar su renovación, pero todo indica que el delantero serbio romperá de forma definitiva y saldrá al mercado como agente libre. El gran sueño de Vlahovic es jugar en el Barça y se ha ofrecido al club blaugrana en unas cifras atractivas y en disposición de aceptar cualquier rol en el equipo, aunque sigue sin ser una prioridad para la dirección deportiva y Hansi Flick. Solo si el Barça no pudiera cerrar un '9' top, el club podría variar sus planes y virar hacia un nueve de las características del serbio, pero ahora se está en otro escenario.

Vlahovic lleva meses negociando con la Juventus, club que le está intentando retener sí o sí para reflotar su proyecto. La propuesta de la Juve hacia el serbio es baja y le recortaría a la mitad su salario hasta los seis millones de euros netos más variables teniendo en cuenta que no han certificado su clasificación para la Champions. En esos números, Vlahovic preferiría cambiar de aires hacia un proyecto más ambicioso y en los últimos meses su entorno ha hablado con clubs como Chelsea, Bayern, Barça o Nápoles sin encontrar una oferta definitiva.

El Barça tiene los números de Vlahovic desde hace semanas. Y sabe que podría encajar en la masa salarial del club blaugrana, pero no ha movido ficha. Han dejado claro que es un futbolista interesante, pero que no entra dentro de las prioridades aunque el mercado puede dar muchas vueltas y, quizás, el club acabe necesitando un '9' de sus características, similares a las de Lewandowski. Vlahovic ha tenido una temporada complicada en la que ha jugado poco a causa de una lesión muscular, pero su regreso ha sido fulgurante y marcó cuatro goles prácticamente consecutivos. El serbio es un rematador nato.

La idea del Barça es centrarse cien por cien en el fichaje de Julián Álvarez. Es el futbolista elegido para ocupar la posición de delantero centro y existe el convencimiento de que la operación puede llegar a buen puerto aunque va a requerir tiempo. Si finalmente, todo se rompiera, el club no descarta otros movimientos difíciles como el de Harry Kane y prácticamente en último caso existiría la carta de repescar a Rashford e ir a por un '9' más asequible en el que Vlahovic podría tener opciones.

El serbio sabe que debe esperar y deberá decidir. Por el momento, las próximas horas serán decisivas ya que o bien rechaza a la Juve o bien se queda como uno de los '9' libres más apetecibles del mercado.