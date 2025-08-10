La decisión final de Fermín sobre su futuro

La salida de Iñigo Martínez podría no ser la única necesaria. Suena el nombre de Fermín, pero su intención es la de permanecer en el Barcelona, al menos, esta temporada. Fermín López no tiene en mente cambiar de aires y está convencido de que acabará triunfando en el Barcelona.

Solo si el club le aconsejara o le sugiriera un cambio de aires, por necesidades económicas o estratégicas, se plantearía buscar suerte en alguno de los varios clubes que se han interesado vivamente en los últimos meses.

El primero fue el Aston Villa de Emery, que apostó fuerte por su contratación; después, ya se sabe, el Manchester United e incluso el Chelsea, pesos pesados de la Premier que, a pesar de todo, no nublan la ilusión del andaluz por triunfar en el Barcelona, aunque la propuesta del United fue importante a nivel de club y personal.

La oferta del United

De hecho, como ya os contamos en SPORT, los Red Devils llamaron con insistencia a la puerta por él. Los de Old Trafford se interesaron directamente por el fichaje de Fermín y se mostraron en disposición de presentar una propuesta económica por encima de los 70 millones de euros.

En el Barça no veían con malos ojos negociar la salida siempre que la oferta rondara esa cifra de los 70 millones de euros. Una operación de este calibre no solo se situaba entre las ventas más importantes de la historia del club, sino que además permitía resolver de forma inmediata los problemas económicos que afectan al primer equipo. Con un ingreso así, la entidad podría acogerse plenamente a la regla del 1:1, inscribir todas las renovaciones y fichajes pendientes e, incluso, abrir la puerta a alguna incorporación adicional.

La decisión de Fermín

Quienes le conocen saben que el futbolista confía mucho en sus posibilidades y sabe que, aunque triunfar en el Barcelona no es fácil, jugadores como Xavi o el mismo Iniesta no se consolidaron en el club hasta una edad mayor, cerca de los 24 años, más que la que tiene ahora el canterano. Con 22 años cree que debe arriesgar y luchar por cumplir su sueño de triunfar en el Barcelona.

De hecho, acaba de comprarse una casa cerca de la Ciudad Deportiva, en Sant Joan Despí, está muy adaptado al club y al vestuario, donde es muy valorado. Salvo sorpresa, Fermín López no saldrá y cree que acabará jugando muchos minutos pese a la competencia, como en años pasados. Siempre acaba jugando.