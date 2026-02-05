La decisión final del Barça con Marcus Rashford

Marcus Rashford fue uno de los grandes fichajes del pasado mercado de verano. No era la primera opción, pero las dificultades económicas hicieron viable su llegada descartando a Nico Williams o Luis Díaz y el Barça se la jugó. Meses después, tanto el área deportiva como el cuerpo técnico están plenamente satisfechos con el rendimiento y la adaptación del extremo inglés y la decisión consensuada es unánime: el Barça activará la opción de compra de 30 millones de euros para quedarse en propiedad al futbolista en una operación en la que no se negociará ya que el Manchester United no va a rebajar un solo euro en la venta. En el club blaugrana se considera un precio asumible y razonable teniendo en cuenta la calidad del jugador y la tasación astronómica que tienen futbolistas similares en esta posición y que podrían salir al mercado.

Rashford puso mucho de su parte para venir al Barça hace unos meses y también lo hará para que la operación sea viable. Ya desde el verano, la idea de todos era prorrogar la vinculación del inglés en el equipo blaugrana, aunque desde la dirección deportiva se pidió un poco de tiempo al entorno del jugador para tomar una decisión definitiva. Y ya se ha tomado. Salvo que haya algún impedimento físico problemático en los meses que restan para completar la cesión, el Barça completará su fichaje en el mes de junio y Rashford firmará contrato por tres temporadas más por el club blaugrana.

El argumento tanto de Hansi Flick como, sobre todo de Deco, es que será prácticamente imposible encontrar a un jugador de su nivel por este precio y que además asegure un rendimiento tan importante al equipo. El inglés ha disputado un total de 33 partidos esta temporada marcando 10 goles y dando 13 asistencias. De hecho, se ha convertido en uno de los jugadores más decisivos del Barça durante este curso demostrando polivalencia y aceptando su rol. Ha competido igual de bien como titular que saliendo como revulsivo y se ha adaptado a la perfección al vestuario.

La operación Rashford se considera asumible dentro del límite salarial blaugrana. Primero, porque no es un traspaso multimillonario y, segundo, porque el futbolista ha aceptado adaptarse el salario rebajando las cantidades que debía percibir en el Manchester United hasta el 2028. Aquí firmará por un año más en contraprestación. El Barça sí que consideró la opción de intentar una nueva cesión o rebajar el precio final del futbolista, pero no ven margen negociador por lo que activarán la cláusula en el tiempo estipulado por contrato. Como mucho podría haber rebaja si el United se interesa por alguno de los descartes de la plantilla blaugrana aunque no se está en ese escenario.

La decisión de firmar a Rashford a precio cerrado ayudará mucho en la planificación de la plantilla, ya que todos los esfuerzos se centrarán en la llegada de un central de perfil zurdo y de primer nivel y de un delantero centro. Estas serán las dos grandes inversiones que acometerá el club en verano una vez solucionada la posición de extremo. El fichaje de Rashford cerraría las puertas a una hipotética vuelta de Jan Virgili y también de Ansu Fati, dos futbolistas que hoy por hoy no entran en los planes de la dirección deportiva.

Otro de los grandes argumentos, a parte del económico y el rendimiento deportivo del jugador, es la edad de Rashford. En una plantilla muy joven, en el Barça se considera clave que haya futbolistas con mucha experiencia internacional para que aporten equilibrio dentro y fuera del vestuario. Rashford ha entrado muy bien en el grupo y es un jugador respetado y querido de puertas adentro. Su profesionalidad desde que llegó de Barcelona está fuera de toda duda.

Rashford también ha dado el OK a su continuidad y, tanto él como el Barça, no saben nada del supuesto interés del Manchester United para que regrese a su exequipo. En todo caso, el futbolista y el club blaugrana tienen la sartén por el mango y completarán la operación más pronto que tarde. El Barça sumará así un activo importante, de rendimiento demostrado y que podría tener una venta a futuro en el caso de que las dos partes deseen cerrar el ciclo antes de tiempo. Y es que Rashford es un futbolista muy deseado en la Premier y en Arabia y con una tasación más alta de lo que dice la opción de compra. Cerrado, a falta de oficialidad en el futuro.