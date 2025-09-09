Decisión final: el Barça jugará en el Johan Cruyff

A falta de oficialidad, el FC Barcelona estrenará la temporada como local en LaLiga en el Estadio Johan Cruyff. El club confirmará esta tarde que el duelo de la cuarta jornada frente al Valencia, previsto para el domingo 14 de septiembre a las 21:00 horas, se disputará finalmente en el recinto de Sant Joan Despí como solución provisional tras no llegar a tiempo el permiso del Ajuntament de Barcelona para regresar al Camp Nou.

La decisión, que llega después de que el club se diera 24 horas de margen, se ha tomado incluso antes de la última inspección del consistorio a las obras del Estadi de esta misma tarde de martes, que desde el Barça confirman que se trata de un trámite sin carácter extraordinario.

La elección del Johan pone fin a semanas de incertidumbre en las que el club había mantenido abierta la posibilidad de reabrir el Spotify Camp Nou con un aforo reducido de 27.000 espectadores, algo que no ha sido posible tras no conseguir el certificado de Primera Ocupación de la primera fase y pese a los intentos de última hora de medir la viabilidad tecnológica del Estadi.

La otra alternativa, el Estadi Olímpico Lluís Companys, quedó descartada desde el principio por la imposibilidad de garantizar un césped en condiciones después del concierto de Post Malone del próximo 12 de septiembre.

Instalaciones listas para el domingo

El Johan Cruyff, con sus 6.000 localidades, será por tanto el escenario que acogerá a un Barça que sigue de momento exiliado del Spotify Camp Nou. Durante la última semana, técnicos de LaLiga han inspeccionado las instalaciones del Johan y exigido una serie de adecuaciones imprescindibles para garantizar la homologación del estadio.

Entre ellas, la instalación de las cámaras de VAR en posiciones óptimas y la activación de un sistema de fibra óptica que permita transmitir la señal con plenas garantías. El club ha trabajado contrarreloj para cumplir con esos requisitos, y de hecho, este martes todavía se han visto a operarios en las tribunas del estadio.

Como en el día de Trofeu Joan Gamper ante el Como, el club tiene preparada una zona habilitada para los asientos VIP en un intento de sufragar las pérdidas a nivel de ticketing que supondrá el contar con menos de una cuarta parte de las localidades disponibles en la fase 1A del Spotify Camp Nou.