La decisión final del Barça sobre el fichaje de Nico Schlotterbeck

El Barça tiene dos grandes objetivos para reforzar el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada: delantero centro y central zurdo. El área deportiva está cribando ya los nombres para tomar decisiones definitivas y comenzar las últimas negociaciones y una de las carpetas ha sido la de Nico Schlotterbeck, central zurdo del Borussia Dortmund, que ha decidido no renovar y que saldrá de su club este verano ya que a partir de junio le restará solo un año de contrato.

Schlotterbeck fue ofrecido al Barça ya a principios de esta temporada para sondear la opción de su fichaje. El central busca dar un paso adelante en su carrera y desea encontrar acomodo en un equipo que le permita ganar la Champions y le de más visibilidad. Su gran carta era su excelente rendimiento este curso, tras recuperarse de una grave lesión, y el conocimiento que tiene Hansi Flick de él, ya que le hizo debutar en la selección alemana.

La dirección deportiva del Barça ha descartado absolutamente su fichaje tras analizar bien al jugador. Tienen claro que se trata de un futbolista con muchos recursos y con buena salida de balón, pero el club blaugrana está buscando otro perfil de futbolista para la posición. Fuentes del club barcelonista explican que Schlotterbeck tiene muchísimas cualidades pero que le faltaría algo de velocidad para poder adaptarse al juego de Hansi Flick.

De hecho, la especial forma de defender que tiene el Barça hace que el club dude de muchos de los nombres que han sido ofrecidos o por los que se ha ido preguntando y siguiendo. Y la decisión con Schlotterbeck es clara, por lo que el Barça no estará en la puja final por el internacional alemán, quien sí mantiene el interés del Bayern y el Real Madrid por hacerse con sus servicios.

Las miradas del Barça están centradas, en estos momentos, en dos futbolistas que sí gustan mucho aunque no son operaciones nada fáciles de concretar. Por un lado está Alessandro Bastoni, central del Inter de Milán, y el preferido para ocupar la posición siempre que sea posible sacarle del club italiano. Es hoy por hoy el objetivo prioritario. Y el segundo, tal y como avanzó SPORT, se trataría del joven central del Tottenham Micky Van de Ven, que desea salir de la Premier este mismo verano.