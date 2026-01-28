La decisión final del Barça sobre el fichaje de Etta Eyong

Etta Eyong se ha convertido por méritos propios en una de las perlas del mercado. El delantero ha rendido a un gran nivel en el Levante y pasó con buena nota su debut en una Copa de África por lo que su nombre genera interés. El Barça se interesó por él el pasado verano cuando finalmente se fue el Levante por tres millones de euros. Era una ganga, pero ahora su cláusula es de 30 millones.

El club blaugrana preguntó por él en los días finales del pasado mercado de agosto, pero el Villarreal se aferró a los 10 millones de su cláusula colocándole en el Levante para hacer negocio en el futuro. Para entonces, sí era una opción interesante para el Barça por precio y por la posibilidad de que fuera fogueándose entre filial y primer equipo o bien sacarlo cedido un año.

Hoy por hoy, el Barça no niega la progresión del chico y hay buena relación con su entorno. Son conocedores de que Etta priorizaría fichar por el club blaugrana o bien irse a la Premier, pero el Barça ya ha decidido no entrar en la puja por el camerunés, consciente también de que hay varios clubs ingleses que podrían acercarse al pago de esos 30 millones de euros.

Si Etta Eyong era una opción 'low-cost' que se llegó a plantear durante los últimos meses, en estos momentos la posibilidad de que recale en el Camp Nou está prácticamente descartada, ya que el perfil de delantero que busca el Barça es de primerísimo nivel y mucho más hecho a nivel competitivo. El entorno del futbolista sabe del parecer del club blaugrana y, por ello, están escuchando ofertas.

En las últimas semanas se rumoreó con una salida en diferido de Etta Eyong a Rusia y en concreto al CSKA de Moscú, pero no hay nada. Es cierto que algún club Premier sí estaría dispuesto a avanzar dinero en este mercado de enero, pero todo indica que la operación se postergará a verano sin el Barça de por medio.

El club blaugrana tiene claro que, en caso de que Lewandowski salga a partir del 30 de junio, su recambio debe estar a la altura, por lo que si se firma delantero será 'top' y están convencidos de que habrá límite salarial para lograrlo. El nombre de Julián Álvarez (Atlético) es el gran sueño, pero hay otras opciones encima de la mesa. Una mesa de la que Etta Eyong se habríua caído.