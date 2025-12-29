Decisión final del Barça con Christensen

La mala fortuna volvió a golpear con dureza a Andreas Christensen en el mes de diciembre. El futbolista sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento y estará alejado de los terrenos de juego alrededor de cuatro meses.

Según la normativa de LaLiga, el conjunto blaugrana puede dar de alta a un jugador de nueva inscripción que sustituya al lesionado siempre que el tiempo de baja previsto sea igual o superior a cuatro meses. Dicha previsión debe contar con el aval de un informe médico de la Comisión Médica de la competición.

El Barça tiene hasta 20 días para solicitar la inscripción de un sustituto una vez se haya realizado el informe favorable de la Comisión Médica y puede aprovechar una parte de la ficha del futbolista (80%). El conjunto que dirige Hansi Flick valora desde hace días las opciones que ofrece el mercado de fichajes en el mes de enero para poder tomar una decisión.

Christensen, en el partido entre el Barça y la Real Sociedad / Valentí Enrich / SPO

Según explica el programa 'Que t'hi jugues', de la Cadena SER, el área deportiva del club solo presentará el informe para certificar la baja de Christensen a la Comisión Médica en el caso de que decidan entrar en el mercado. La fecha límite es el 9 de enero, con el mercado de invierno abierto.

Hasta que no aparezcan nombres concretos y operaciones factibles, el Barça no dará el paso de presentar el informe antes mencionado y solicitar utilizar el 80% de la ficha del central. El club conoce de sobra el funcionamiento de la norma, con el caso de Ter Stegen y Joan García del pasado verano como el ejemplo más reciente.

La posición de central se encuentra ahora mismo en una situación delicada. Pau Cubarsí y Gerard Martín se han afianzado ahora mismo como pareja de titular, con Eric García obligado a jugar en una zona más adelantada y ofreciendo un gran rendimiento y con Ronald Araujo de baja hasta hoy, día en el que ha regresado a los entrenamientos con el resto de la primera plantilla.

El Barça todavía tiene margen para valorar las opciones que ofrece el mercado en este punto de la temporada, pero ya ha tomado la decisión de que solo aprovechará la ficha de Christensen y un jugador adecuado se pone a tiro.