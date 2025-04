Decisión final con Balde

Hace días que Hansi Flick planifica la final de la Copa del Rey sin Alejandro Balde. El lateral notó un 'pinchazo' en la parte posterior del muslo en ante el Leganés en Butarque. Fue el 12 de abril y ese mismo día las sensaciones en el vestuario ya eran que perdían a Balde unas cuantas semanas.

Las pruebas del día siguiente confirmaron los pronósticos: "lesión distal del bíceps femoral de la pierna izquierda". Un músculo clave para un jugador tan explosivo como Balde y una lesión traicionera si no se cumplen los plazos. En el comunicado el club se limitó a apuntar que "el regreso a la dinámica con el equipo se decidirá en función de su evolución", pero en SPORT ya apuntamos que el tiempo de baja estimado era de entre dos y tres semanas.

El gran objetivo

El Barça no quiso entonces descartarlo para la final de Copa, que se disputará este sábado 26, pero ya entonces el pesimismo era evidente. Un diagnóstico que no ha mejorado en los últimos días y, según apunta AS, se trabaja con el objetivo de que esté disponible para la ida de las semifinales de la Champions.

El conjunto azulgrana se medirá al Inter en el Lluís Companys el próximo miércoles. Los preparadores del Barça trabajan con Balde para que esté disponible para esa fecha. Para el clásico de este sábado habrá que ver qué solución encuentra Flick para el lateral izquierdo, aunque todo apunta a que la apuesta será Gerard Martín.

El propio Flick ya avisó tras el triunfo agónico ante el Celta que a lo mejor daría descanso a Gerard Martín ante el Mallorca. Y así fue: jugó Héctor Fort de titular y Gerard no entró hasta la recta final del encuentro. Tras acumular muchos minutos ante Leganés, Dortmund y Celta, el alemán prefirió darle descanso.

Una maniobra que parece pensada para tener a Martín al máximo nivel ante el Madrid. Menos opciones tiene un Héctor Fort que apenas ha tenido minutos esta temporada. Otra alternativa sería hacer algún invento aunque parece poco probable. Entre las otras opciones que tendría Flick estarían: formar una defensa con tres centrales o mantener la línea de cuatro reconvirtiendo en lateral izquierdo a algunos de los centrales. Eric, Araujo e Iñigo serían las alternativas, aunque parecen remotas porque ninguno ha jugado en esa posición con Flick.