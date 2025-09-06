La decisión de Bojan que cambió la vida de Dro

Dro fue una de las sensaciones de la gira asiática que llevó este verano al primer equipo del Barça a Japón y Corea del Sur. El canterano, aún en edad juvenil (cumplirá los 18 años en enero de 2026), se ganó el derecho a viajar con los de Flick tras sumarse a los entrenamientos durante el tramo final de la pasada temporada. Aprovechó la oportunidad para convencer al técnico de su enorme talento y proyección, que exhibió a lo grande en su debut ante el Vissel Kobe.

Entró por Rashford a falta de diez minutos y marcó un golazo con el que cerró la victoria ante los nipones (1-3). Fue la confirmación de que la gestión realizada con el centrocampista durante los últimos meses fue un acierto total. De hecho, la idea es que siga alternando entrenamientos con la primera plantilla mientras sigue creciendo junto a Juliano Belletti en el Barça Atlètic, con quien aún no ha debutado oficialmente y podría hacerlo este domingo ante el Porreres.

Dro es una de las mejores perlas de La Masia / FCB

La trayectoria de Dro en el fútbol base, sin embargo, pasó por algunos momentos complicados la pasada temporada y gracias a la intervención decidida de Bojan Krkic, coordinador del Área de Fútbol, pudo reconducirse la situación. El agente del futbolista, Iván de la Peña, y el director de las categorías inferiores, José Ramón Alexanco, mantenían serias diferencias sobre los planes previstos para el gallego, tanto a nivel deportivo como contractual (tiene contrato hasta 2027 tras firmar la renovación el mes de julio de 2024).

Bojan coincidió con Dro en el Cadete A

El representante decidió dar un paso al frente y trasladar directamente el caso a la dirección deportiva, donde Bojan Krkic, mano derecha de Deco, jugó un papel clave para evitar males mayores. Entre sus funciones, el coordinador del Área de Fútbol está muy atento a todo lo que ocurre en el fútbol base para facilitar el potencial ascenso de jugadores al primer equipo. En el caso de Dro, además, la información que manejaba era de primera mano porque Bojan realizó las prácticas como entrenador en el Cadete A la temporada 23-24 y el centrocampista formaba parte de aquel equipo.

Deco y Bojan están al frente de la dirección deportiva del Barça / EFE

Consciente de su enorme potencial y proyección, el ex canterano no dudó en recomendar a Hansi Flick que le convocara para entrenarse con la primera plantilla. El alemán, cuya confianza en el criterio de Bojan es enorme, no dudó ni un instante y, desde los primeros días en los que pudo examinarle de cerca, confirmó que estaba ante un jugador distinto. La prueba es que siguió contando con él y, antes incluso de acabar la temporada, ya le trasladó la intención de seguir haciéndolo durante la pretemporada.

Dro tampoco desaprovechó la oportunidad y siguió respondiendo a la confianza del técnico, que se lo llevó, como explicábamos antes, a la gira asiática, donde se dio a conocer para el gran público con actuaciones muy destacadas en las que demostró que el fútbol al más alto nivel no le va grande. Su ascendencia, de esta manera, en la lista de prioridades respecto al fútbol base creció de forma exponencial. Eso sí, el canterano, al que Flick seguirá muy de cerca, sabe que su sitio está en el filial, aunque ya con la tranquilidad de que las decisiones de quienes mandan en el club están alineadas desde la cúspide de la dirección deportiva.